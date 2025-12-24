Payarola, complicado: la jueza dio por probados los 11 hechos de estafa y su traslado a la cárcel es inminente

A pedido del fiscal, se comprobaron al menos 11 estadas, dejando además la puerta abierta a nuevas imputaciones.

Detuvieron al abogado Payarola Foto: Instagram

La situación judicial del ex abogado de Wanda Nara, Nicolás Payarola se agravó de manera contundente tras conocerse nuevos detalles de la resolución que confirmó su prisión preventiva. Según informó el periodista Mauro Zeta, la jueza avaló en su totalidad el pedido del fiscal y dio por probados 11 hechos de estafa, dejando además abierta la puerta a nuevas imputaciones.

De acuerdo al extracto central del fallo, la magistrada sostuvo que la investigación no está cerrada y que se continuará trabajando para determinar si existen más maniobras delictivas, lo que podría derivar en nuevas causas contra el ex abogado mediático.

Nicolás Payarola detenido. Foto: Policía Bonaerense.

Otro dato clave es que el abogado Locatelli decidió abandonar la defensa de Payarola. Según se informó, el letrado “bajó la palanca” y dejó de representarlo, lo que obligó a que ahora la defensa quede en manos de un abogado oficial provisto por el Estado bonaerense.

El celular, bajo la lupa judicial

Uno de los puntos más sensibles del fallo tiene que ver con el contenido del teléfono celular de Payarola, ya que la jueza ordenó una medida específica para analizar mensajes, contactos y conversaciones, con el objetivo de reconstruir posibles circuitos de estafas, pero también para investigar un presunto armado de imagen mediática.

Según Zeta, en el expediente aparece un apartado que analiza intentos de Payarola por mejorar su perfil público, incluyendo contactos con periodistas.

La Justicia busca determinar si existió una estrategia para “hablar bien” del acusado en medios de comunicación, algo que no constituye el delito principal, pero que ayuda a entender el mecanismo general con el que se movía.

En paralelo, se confirmó que habría más damnificados, entre ellos un futbolista campeón del mundo con la Selección argentina, que decidió no exponerse públicamente.

Si bien no hará una denuncia formal para evitar que se filtre su identidad, trascendió que colaborará de manera indirecta aportando información que podría comprometer aún más a Payarola.

Además, la jueza ordenó que Payarola deje la comisaría donde se encontraba alojado y sea trasladado, en un plazo no mayor a 72 horas, a una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, ya que no quiere que continúe en una dependencia policial y exige su ingreso a una cárcel común.

En tanto, a menos que los tiempos administrativos se vean afectados por las Fiestas, Payarola debería quedar alojado en un penal bonaerense a más tardar el lunes, lo que abre la posibilidad de que pase Nochebuena y Navidad privado de su libertad.

Con 11 estafas ya acreditadas, más causas en evaluación, una defensa debilitada y pruebas clave en análisis, el panorama judicial de Nicolás Payarola se vuelve cada vez más oscuro y sin margen inmediato para una salida favorable.