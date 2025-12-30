Detuvieron al sospechoso del asesinato en Lomas del Mirador: la clave del perro y cómo sigue la investigación

Este lunes por la noche se avanzó con la detención de Manuel Alberto Norry, el principal sospechoso de haber asesinado a Janet Palomino Arotinco el domingo por la mañana.

El hombre detenido por el femicidio en Lomas del Mirador. Foto: Redes sociales

El asesinato de Janet Palomino Arotinco comienza a esclarecerse, tras conocerse que fue detenido el principal sospechoso del caso, Manuel Alberto Norry. El hombre de 46 años quedó tras las rejas tras el seguimiento de las cámaras, además de un detalle clave del perro de la víctima.

Cabe recordar que la mujer fue degollada el domingo en la mañana en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. La víctima caminaba por la calle retornando a su hogar junto a su mascota.

Una cámara captó a la mujer caminando por la calle, mientras el sospechoso va tras sus pasos para atacarla. Video: X @mauroszeta

La importancia del perro de la víctima en la detención del sospechoso

La reacción del perro fue clave, según se conoció en la investigación. Si bien se vio alterado cuando ocurrió el brutal asesinato, el animal no dudó en seguir al asesino con total naturalidad en su escape, lo que muestra que ya se conocían previamente.

Las cámaras de seguridad permitieron este seguimiento, donde se consideró que el animal tenía cercanía tanto con la víctima como el hombre que ejecutó el brutal crimen. Por esto mismo, se reforzó la hipótesis de que fue una persona cercana quien llevó adelante el ataque.

Femicidio en Lomas del Mirador. Foto: Redes sociales

Los investigadores del caso apuntan que Norry tenía una relación con Janet, aunque era conflictiva y se estima que secreta. Además, el hombre es familiar de la amiga de la víctima con la que fue bailar en la noche previa al asesinato.

El seguimiento también mostró que la mujer siguió caminando unos metros y logró llegar hasta las inmediaciones del domicilio de una vecina. Allí pidió ayuda a los gritos y se desplomó, por lo que acudieron una amiga y su esposo.

Las heridas producidas en el cuello y el pecho hicieron que sea imposible salvar su vida, por lo que falleció pocos minutos después.

El asesino apareciendo en la escena del crimen, segundos antes del hecho. Foto: Captura de pantalla

Finalmente, tras los datos aportados por testigos y el análisis de las cámaras, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) avanzó con la detención del sospechoso, en su casa en Lomas del Mirador.

Más detalles del crimen

Una información importante para los investigadores tuvo que ver con dos cuestiones: el asesino no se llevó ningún objeto de valor de la víctima, lo que descartó el robo, y que la persona siguió su rutina laboral con total normalidad.

Se espera que Norry preste declaración este martes, con el objetivo de llevar más detalles a lo ocurrido el pasado fin de semana.