Tres niños eran usados para traficar drogas con la modalidad de “pasamanos” en Rosario. Foto: santafe.gov.ar

Golpe al narcotráfico en Rosario (Santa Fe). Un megaoperativo reveló que tres niños, entre ellos dos mellizas de apenas siete años, eran usados para el “pasamanos” de cocaína en diferentes puntos de venta barriales.

La investigación derivó en múltiples allanamientos, el rescate de los menores en situación de extrema vulnerabilidad y la detención de 39 personas vinculadas a redes de microtráfico que operaban en distintos sectores del sur santafesino.

La investigación derivó en la detención de 39 personas vinculadas a redes de microtráfico. Foto: santafe.gov.ar

Según constató la agencia ‘Noticias Argentinas’, se realizaron 69 allanamientos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y en los barrios Las Flores y Plata. Los procedimientos fueron coordinados por seis fiscales que investigaban hechos de homicidio, narcomenudeo y violencia.

El megaoperativo contó con la participación de fuerzas provinciales y federales, quienes desplegaron tareas de control e irrupción en viviendas señaladas como puntos de venta y fraccionamiento de estupefacientes.

Menores involucrados en narcotráfico

En los operativos se halló a dos mellizas de 7 años en un domicilio y a un niño de 11 en otra vivienda. Según la fiscalía, los menores eran utilizados para comercializar cocaína mediante la modalidad de “pasamanos”.

El fiscal de la Unidad de Microtráfico, Franco Carbone, explicó que se trata de una práctica frecuente en este tipo de causas y que existen registros fílmicos obtenidos durante tareas de campo que documentan la utilización de menores para el narcomenudeo.

En los operativos se halló a dos mellizas de 7 años en un domicilio y a un niño de 11 en otra vivienda. Foto: santafe.gov.ar

Los tres niños fueron puestos a disposición de la Secretaría de Niñez, mientras que fuentes oficiales aclararon que los padres no se encuentran detenidos. La fiscalía indicó que los menores convivían en entornos familiares atravesados por actividades delictivas.

En total, 39 personas quedaron detenidas y a disposición de la Justicia, mientras avanza el análisis del material secuestrado y la imputación formal de los involucrados.

Armas, drogas y elementos incautados

Durante las requisas, se secuestraron 12 armas de fuego de distintos calibres, municiones, cerca de 1 kilo de cocaína fraccionada y sin fraccionar, vehículos, teléfonos celulares, balanzas de precisión y otros elementos usados para el corte y fraccionamiento de drogas.