Dos jóvenes querían tener relaciones en un cementerio, pero fueron sorprendidos por ladrones:

El aberrante hecho ocurrió en el cementerio San Agustín de Frías en Santiago del Estero. Foto: Nuevo Diario Web

Dos jóvenes que se habían encontrado en las inmediaciones de un cementerio para estar a solas fueron sorprendidos por tres delincuentes durante la madrugada del martes en la ciudad de Frías, Santiago del Estero.

El violento hecho se dio cuando la pareja se había reunido cerca de la medianoche y se trasladó hasta el lugar con la intención de estar a solas. Sin embargo, poco después fueron interceptados por tres sujetos que circulaban en una motocicleta, uno de los cuales portaba un arma de fuego.

Relato del horror

De esta manera, poco después de llegar hasta las inmediaciones del cementerio San Agustín, uno de los ladrones tenía un arma y comenzó a amenazarlos: les exigieron que le entregaran todo lo que tenían.

El joven le dio su celular, pero, de todas maneras, el asaltante lo golpeó y, mientras tanto, los otros dos delincuentes comenzaron a revisar a la chica para robarle también y la manosearon.

Policía de Santiago del Estero. Foto: NA.

Durante todo el asalto los delincuentes les exigieron a los chicos que no los miraran a la cara y antes de irse, según el medio Nuevo Diario Web, los obligaron a ponerse de espalda y uno de ellos les gritó: “Si se dan la vuelta, les voy a pegar un tiro”.

Posteriormente las víctimas realizaron la denuncia en la Comisaría Comunitaria Nº 23 y luego de varias horas, finalmente los investigadores lograron atrapar a tres sospechosos, quienes quedaron detenidos y en las próximas horas serán indagados.