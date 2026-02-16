El hombre murió tras volcar con su kayak. Foto: NA.

Un hombre de 47 años murió ahogado este fin de semana en la costa de Santa Clara del Mar en la Costa Atlántica, tras volcar el kayak en el que realizaba una salida de pesca junto a un grupo de aficionados. La víctima fue identificada como Mauricio Ríos, oriundo de Mar del Plata.

El hecho ocurrió el sábado por la mañana, cerca de las 7.30, a la altura de Ruta 11 y Rapallo, en el barrio Santa Elena. Ríos había llegado temprano al lugar para participar de una actividad organizada a través de un grupo de WhatsApp, en la que varios pescadores se convocaron para navegar mar adentro.

El accidente en kayak acabó con la vida de este hombre. Imagen ilustrativa.

Los detalles de la tragedia

De acuerdo con medios locales, el primer inconveniente se produjo apenas ingresó al agua, cuando la embarcación se dio vuelta. En esa ocasión, uno de sus compañeros logró asistirlo y la actividad continuó con normalidad.

Sin embargo, minutos después se registró un segundo vuelco. Un pescador que navegaba unos metros más adelante advirtió que ya no lo veía avanzar y decidió regresar sobre su trayecto. Al volver, lo encontró en el agua y pidió ayuda de inmediato.

Entre varios lograron trasladarlo hasta la orilla. Ya en la playa, comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de los equipos de emergencia. Según trascendió, Ríos recuperó signos vitales durante unos instantes, pero luego volvió a descompensarse.

La tragedia sucedió en las costas de Santa Clara del Mar. Foto: Google.

Al lugar acudieron efectivos de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar, personal de Defensa Civil, guardavidas, Bomberos Voluntarios y una ambulancia. Los profesionales médicos continuaron con las tareas de asistencia, aunque finalmente constataron el fallecimiento.

La investigación quedó en manos del fiscal Diego Benedetti, titular de la Fiscalía Descentralizada de Mar Chiquita, quien dispuso las primeras actuaciones para determinar las circunstancias del hecho. La causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte y se ordenó la realización de la autopsia correspondiente.