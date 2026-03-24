El hecho ocurrió en el Paraje La Blanca en cercanías de la Ruta Nacional 34, bajo jurisdicción de la ciudad de Fernández. Foto: Imagen ilustrativa generada con Gemini AI

Un trágico accidente conmovió este martes 24 de marzo a la comunidad del Paraje La Blanca, en el departamento Robles, ubucado en la provincia de Santiago del Estero. Una menor de tres años murió tras caer de un tractor en movimiento y el siniestro ocurrió en una zona rural cercana a la Ruta Nacional 34, bajo la jurisdicción de la ciudad de Fernández.

De acuerdo con los reportes policiales, la niña se encontraba dentro de la cabina de un tractor que era conducido por su propio padre. La pequeña viajaba sentada sobre el regazo de su madre cuando la puerta de la unidad se abrió de forma imprevista por causas que aún son materia de investigación pericial.

Al abrirse el acceso, la niña perdió la estabilidad y cayó hacia el exterior del vehículo, donde fue alcanzada por una de las ruedas de gran porte. En un intento desesperado por salvarla, la madre trató de sujetarla para evitar el impacto, pero no logró impedir la caída y resultó con diversas heridas en su cuerpo producto del forcejeo y el movimiento de la máquina.

A pesar de la celeridad del auxilio y las maniobras de reanimación del equipo médico, los profesionales confirmaron que la pequeña ingresó al centro de salud ya sin signos vitales, producto de la gravedad de las lesiones sufridas durante el atropello. Foto: Centro Integral de Salud La Banda de Santiago del Estero

Tras el incidente, la familia trasladó de urgencia a la menor al Centro Integral de Salud (CIS) de La Banda. A pesar de la celeridad del auxilio y las maniobras de reanimación del equipo médico, los profesionales confirmaron que la niña ingresó al centro de salud ya sin signos vitales producto de la gravedad de las lesiones sufridas durante el atropello. La justicia local activó la investigación correspondiente para determinar las responsabilidades y las fallas técnicas que pudieron haber provocado la apertura accidental de la cabina en pleno traslado.

Tragedia en Santiago del Estero: un nene murió tras enredarse con la soga de una hamaca casera

Un trágico episodio conmocionó a la localidad de Nueva Francia, en Santiago del Estero, donde un nene de 12 años murió ahorcado tras enredarse con la soga de una hamaca que había improvisado en el patio de su casa. Según la policía local, el hecho ocurrió durante la tarde del jueves, cuando el chico utilizaba un columpio que él mismo había armado atando una cuerda a un árbol. Por motivos que aún se investigan, el menor se habría enredado con la soga y terminó asfixiándose.

Nene muere ahorcado por una hamaca en Santiago del Estero Foto: Nuevo Diario Web

Fueron sus familiares quienes lo encontraron y lo trasladaron de urgencia al Hospital Zonal de Loreto. Sin embargo, a pesar de las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico, no pudieron salvarlo debido a que ya había llegado a la guardia sin signos vitales.