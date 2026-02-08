Caso Rocío Alvarito, la joven que murió al caer de un segundo piso en La Plata:

Rocío Ayelén Alvarito, la joven que murió en La Plata Foto: NA

Los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de Rocío Alvarito podrían complicar a su pareja, Marcos Ariel García

En el informe del cuerpo de la joven, que cayó desde un segundo piso en medio de una discusión, determinó que había “lesiones de lucha y/o defensa”. Además de que tenía raspaduras compatibles al arrastre en el balcón.

Por otro lado se hallaron hematomas y golpes viejos y algunos realizados antes de su muerte, según informó el medio El Editor Platense. El joven, quien permanece alojado en la Comisaría Cuarta, será indagado el martes a las 10 horas.

En las últimas horas, el abogado del imputad, Miguel Molina, solicitó la excarcelación pero fue rechazado por el juez.

Rocío Ayelén Alvarito tenía 26 años. Foto: gentileza familia Alvarito.

Qué sucedió con Rocío Ayelén Alvarito

La joven de 26 años que cayó de un segundo piso de un edificio en La Plata presuntamente para escapar de la agresión de su novio: fue él mismo quien declaró ante el fiscal Álvaro Garganta y negó la responsabilidad del hecho.

Marcos Ariel García es el único detenido por el hecho y reconoció que mantuvieron una discusión minutos antes de que sucediera el incidente, pero negó tener algo que ver con su muerte. Según su testimonio, la joven se arrojó del balcón por decisión propia y él intentó evitarlo

El hecho ocurrió en el departamento que la pareja compartía en Diagonal 76 y 22, en el barrio platense La Loma. Durante su declaración, García se mostró afectado, rompió en llanto ante el fiscal y manifestó que llevaba más de 30 horas sin comer ni dormir desde ocurrido el episodio.

Qué dijo el novio de Rocío, la joven que murió tras caer de un edificio en La Plata

De acuerdo a su versión, en medio de la discusión intentó impedir que Alvarito se arrojara desde el segundo piso, pero sostuvo que ella lo empujó y luego cayó al vacío. Aseguró además que, tras el hecho, salió a los gritos para pedir ayuda a los vecinos y que llamaran a la Policía. El imputado adelantó que ampliará su declaración cuando se encuentre en mejores condiciones anímicas.

Por su parte, los defensores indicaron que no existían denuncias previas por violencia de género ni se detectaron lesiones compatibles con agresiones físicas por parte de García hacia la víctima.

En el expediente ya se incorporaron testimonios de vecinos, informes médicos del SAME, que trasladó a la joven al Hospital Rossi, donde finalmente falleció, y el informe de autopsia.

Con estos elementos, la calificación legal podría modificarse y pasar a ser “abandono de persona seguido de muerte”, aunque la definición final dependerá del avance de las pericias y las pruebas reunidas.