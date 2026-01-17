La Fuerzas Armadas Argentinas. Foto: Ministerio de Defensa

Un integrante del Ejército Argentino fue encontrado sin vida en su domicilio de Quilmes durante la medianoche del 16 de enero y es la cuarta muerte de un militar poco más de un mes. El hallazgo fue realizado por familiares del efectivo en su casa particular, lo que llevó a que la Policía de la provincia de Buenos Aires interviniera en el lugar y diera inicio a una investigación judicial para determinar las circunstancias de su fallecimiento.

"El Ejército expresa su profundo pesar ante lo ocurrido y acompaña en el dolor a los familiares, amigos y camaradas“, escribieron a través de un comunicado oficial desde la Secretaría General del Ejército Argentino. El efectivo pertenecía al Centro Recreativo “Héroes de Malvinas” y el episodio se suma a una serie de hechos similares registrados en este último tiempo.

El oficial fue encontrado sin vida en su domicilio de Quilmes. Foto: Infobae

Murió otro efectivo del Ejército Argentino: los cuatro casos reportados este último tiempo

En diciembre de 2025, otro efectivo militar asignado a la seguridad de la Quinta Presidencial de Olivos fue encontrado sin vida en su puesto interno. Las autoridades judiciales ordenaron pericias bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, sin descartar la hipótesis de suicidio.

Otra de las muertes involucró al suboficial principal Juan Pereira, hallado sin vida dentro del cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros en la provincia de Corrientes, motivi por el cual fue investigado inicialmente como un posible suicidio, aunque las pericias continuaron su curso para esclarecer las causas.

En paralelo, en Mendoza murió el soldado voluntario Facundo Gabriel Lima: su deceso presentó características violentas y según las primeras informaciones, se disparó con un arma que pertenecía a su padre, un agente penitenciario, mientras estaba con licencia psiquiátrica en su vivienda personal.

Hallaron a un soldado sin vida. Foto: Corrientes Hoy

Ante la reiteración de estos casos, el Ejército Argentino inició actuaciones administrativas internas para analizar situaciones de acompañamiento institucional y protocolos de prevención. Además, se dispuso un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación para fortalecer la atención de personal militar en materia de salud mental, una respuesta ante la preocupación generada por las muertes consecutivas.

Las autoridades también instruyeron al Estado Mayor Conjunto para distribuir a todo el personal -tanto civil como militar- un video elaborado por especialistas sobre problemáticas de salud mental, con el objetivo de proporcionar herramientas para identificar y gestionar situaciones de riesgo entre la tropa.