Alerta por la salud mental en el Ejército tras la ola de muertes: la decisión de Carlos Presti

La auditoría que prepara el nuevo ministro de Defensa se centrará en Obra Social de las Fuerzas Armadas, uno de los puntos más cuestionados por los oficiales. Las últimas noticias vinculadas a la salud mental sumaron preocupación.

Soldados argentinos hallados muertos. Foto: NA

Carlos Presti, el nuevo ministro de Defensa, se prepara para dar inicio a la auditoría de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), la tercera más grande del Estado, para ordenar el estado de situación e intentar resolver los problemas que presenta a la hora de brindar cobertura.

El trámite para la detección de irregularidades iniciará en los próximos días lo que dará lugar a un proceso de “rearmado” de la entidad para erradicar los inconvenientes detectados.

Se trata de uno de los principales reclamos de los efectivos de las Fuerzas Armadas, que cuestiona el alcance y las coberturas de la obra social que cuenta con 600.000 afiliados.

Carlos Presti juró como nuevo ministro de Defensa. Foto: Prensa

Con los fallecimientos de al menos tres soldados esta semana por causas que están siendo investigadas, y se vinculan con potenciales suicidios.

El reclamo de los efectivos

Un efectivo aún en funciones contó que los problemas de salud mental no cuentan con un abordaje integral. “El Ejército no contempla la salud mental y IOSFA no ayuda en nada”, sostuvo off the record.

Desde el entorno de Presti aseguran que conoce de primera mano los pedidos del sector y que trabajará para resolverlos. “La idea es cumplir con las solicitudes porque la prioridad es la misión, pero también cuidar de la tropa y la familia militar”, argumentaron.

Hallaron a un soldado sin vida. Foto: Corrientes Hoy

En los planes del reciente asumido ministro figura la idea de recorrer las unidades militares para conocer de primera mano el funcionamiento de la entidad, los equipamientos y las prestaciones a los efectivos.

Otro de los puntos que reclama el sector es el atraso en los salarios. Si bien la idea es comenzar a instrumentar incrementos en las cifras, fuentes oficiales aseguraron que la decisión está sujeta a la voluntad del Ministerio de Economía que deberá habilitar los fondos.