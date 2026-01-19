El niño de 8 años que sufrió un accidente en Pinamar respondió a estímulos:

Bastián terminó internado tras el choque en Pinamar. Foto: Redes sociales

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó este lunes que Bastián Jerez, el pequeño que resultó herido de gravedad tras el choque de una camioneta y una UTV en Pinamar, presentó una “respuesta parcial a estímulos” y que se le retiró el sensor de presión intracraneal, además de que le suspendieron los sedantes más profundos.

Según trascendió, el niño de 8 años presentó en las últimas 24 horas una evolución en su estado de salud ante la respuesta parcial a estímulos, por lo que se le retiró el sensor de presión intracraneal.

Bastián Jerez Foto: redes

A su vez, en las últimas 12 horas también se decidió “suspender los sedantes más profundos, manteniéndose una sedación leve con el objetivo de comenzar un proceso gradual para reducir la asistencia respiratoria, y así evaluar su capacidad para respirar con menor soporte, siempre de manera progresiva y controlada”.

Las autoridades detallaron que, pese a estas leves mejorías, continúa internado en terapia intensiva, en estado grave, clínica y hemodinámicamente estable, con asistencia respiratoria mecánica.

Acerca de la familia, desde hace días se encuentra acompañada por los equipos de salud mental de dicho Ministerio, “con un abordaje interdisciplinario que cuenta con el trabajo de la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico, los profesionales del propio Hospital provincial y de la Región Sanitaria VIII”.

La imputación del papá de Bastián Jerex

Luego de que finalizó la tercera operación de Bastián en Mar del Plata, la fiscalía a cargo de la investigación solicitó la imputación de Maximiliano Jerez, padre del pequeño, al considerar que también es responsable.

En la causa ya se encontraban acusados por el delito de lesiones culposas Manuel Molinari, conductor de la camioneta, así como también la mujer que conducía la UTV.

Accidente en Pinamar entre una UTV y una 4x4. Foto: NA

Sin embargo, se pidió la ampliación de la imputación contra el papá del pequeño debido a que llevaba a upa al menor, ya que el vehículo cuenta con cuatro lugares, pero eran cinco a bordo.