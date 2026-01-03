El bodegón exclusivo de Villa Crespo que combina sobres excéntricos y una carta de vinos que atrae cualquier paladar

Este local gastronómico se destaca por sus cortes de carne y por ofrecer un ambiente cálido y sofisticado, con esencia de bodegón. Dónde queda y cómo llegar.

Bodegón Madre Rojas. Foto: Instagram/MadreRojas

Uno de los bodegones más destacados y exclusivos se encuentra en Villa Crespo. Se trata de Madre Rojas, un restaurante donde los visitantes se sumergen en un ambiente cálido y degustan platos que combinan técnicas actuales y productos frescos. Además, cuenta con una carta de vinos que atrae cualquier paladar.

Este sitio gastronómico se sostiene también gracias a su estética clásica que brinda elegancia y esencia de bodegón combinando manteles blancos y vajilla tradicional.

El local gastronómico cuenta con una amplia disponibilidad horaria: abre de lunes a viernes de 19:00 a 00:30 horas, mientras que los sábados y domingos abre de 12:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 00:30 horas.

Cuál es el menú de Madre Rojas

Los chefs del bodegón se destacan por su creatividad y porque utilizan productos de primera marca. Entre las entradas sobresalen los chinchulines con lima, las croquetas de wagyú y la terrina de morcilla con hinojo y puré de manzanas, platos icónicos y extraños pero que combinan sabor y textura.

Por otro lado, el bodegón incluye en su menú un apartado de cortes de carne como picaña, ojo de bife madurado, asado de centro, cuadril y wagyú argentino. Para acompañar hay vegetales grillados, papas rústicas, puré y ensaladas, además de un abanico de opciones.

Por último, en el menú de Madre Rojas no puede faltar el postre, que incluye panqueques con dulce de leche tandilense, quesos con dulces caseros y arroz con leche brûlée, opciones originales y deliciosas.

Cómo llegar al bodegón desde el Obelisco

Ubicado sobre Rojas al 1600, se puede llegar en transporte público con las líneas de colectivo que pasan por la zona: 24, 34, 47, 57, 110, 111, 135 y 146, las cuales tienen paradas cortas de distancia al local.

En subte también se puede llegar al bodegón, con las líneas B (Ángel Gallardo / Malabia) y A (Primera Junta / Acoyte), que quedan a un corto camino en colectivo o a pie para quienes eligen la caminata.