Una carta corta y platos que resaltan el sabor del fuego Foto: Instagram @el_bocadito__

En Villa Crespo acaba de abrir uno de esos lugares que rápidamente se vuelven tema de conversación. Se llama El Bocadito, un proyecto que nació a finales de 2025 y que hoy se destaca por una premisa clara: cocina simple, sin artificios, con el fuego como punto de partida. La propuesta es de Wilson Rodríguez y su pareja, Paula Ramos, un dúo que apuesta por una gastronomía directa, bien hecha y centrada en productos nobles.

Lo primero que llama la atención al entrar es el enorme horno a leña, verdadero corazón del local. No es un detalle estético: es la herramienta que marca el pulso del servicio. Trabaja a unos 380°, y define el carácter de casi todo lo que sale a la mesa. Allí se cocina con quebracho blanco, lo que aporta aromas profundos y un sello distintivo a cada preparación.

Un lajmashin que ya es un hit

Entre los platos que más ruido generan está el lajmashin de cordero y cerdo, una interpretación personal de la clásica empanada árabe abierta. Se prepara sobre una masa de pizza fermentada de manera natural, y la mezcla de carnes se combina con cebolla, perejil fresco y un mix de especias que suma intensidad sin ser invasivo. Luego recibe una fina capa de salsa de tomate antes de ir directo al horno.

El resultado se termina con una ensalada de hierbas, un chutney verde con jengibre, cilantro y lima, y un toque de labneh con aceite de oliva y menta.

El horno a leña marca el ritmo de una cocina simple, honesta y sin vueltas Foto: Instagram @el_bocadito__

Una carta breve que invita a compartir

La propuesta de El Bocadito se mantiene deliberadamente corta y precisa. Hay espacio para distintos bocaditos, como el de queso camembert o el de aceitunas marinadas, ambos pasados también por el horno, y pensados para abrir el apetito sin vueltas.

Además, la pizzería está presente como un guiño al pasado de Wilson, quien venía de comandar C.A.N.C.H.A., un local emblemático de la zona que recientemente anunció su cierre. Con mejor equipamiento y un enfoque más simple, El Bocadito ofrece pizzas de estilo directo, hechas con masa de fermentación natural y una cocción que resalta el sabor puro del fuego.

Un nuevo rincón en Villa Crespo Foto: Instagram @el_bocadito__

Una esquina porteña con carácter propio

El Bocadito está ubicado en Murillo 1116, a pocos metros de Juan B. Justo. El ambiente, cálido y sin pretensiones, acompaña la filosofía del lugar: todo se cocina como antes, con fuego real y decisiones claras. No busca impactar desde el diseño; lo hace desde la honestidad de sus platos.

Si algo define a este nuevo espacio es la coherencia: cada preparación, cada técnica y cada ingrediente orbitan alrededor de una misma idea —volver a lo esencial—. En tiempos donde muchos restaurantes apuestan a lo complejo, El Bocadito elige el camino inverso: pocas cosas, hechas muy bien.