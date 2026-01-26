Bastián Jerez Foto: redes

Las pericias toxicológicas a los conductores que provocaron el brutal accidente donde resultó herido de gravedad Bastián Jerez se realizan este lunes al mediodía en busca de saber si alguno de los imputados estaba bajo los efectos de drogas o alcohol al momento del siniestro en los médanos de Pinamar.

El estudio se llevará a cabo cerca de las 12 horas en el Laboratorio Químico de la Policía Científica Dolores con las muestras recolectadas luego del accidente, las cuales fueron sometidas a una cadena de custodia para evitar cualquier filtración o contaminación.

A su vez, se espera que esta semana también continúen las pericias mecánicas a la camioneta Amarok y el UTV que iniciaron la semana pasada.

Bastián Jerez. Foto: Redes sociales.

El estado de salud de Bastián Jerez

El último parte médico difundido por el Ministerio de Salud provincial indica que el sábado fue sometido a una sexta operación, que estuvo ligada a una fijación cervical y la traqueotomía.

Por el momento, el pequeño de 8 años continúa estable e internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

Qué dijo el conductor de la camioneta que chocó contra la UTV

El conductor de la camioneta Amarok que chocó contra la UTV en Pinamar en la que iba Bastián Jerez habló por primera vez a través de sus redes sociales, donde agradeció y pidió por el menor que sigue internado en grave estado.

Manuel Molinari, empresario de Junín, subió un comunicado escueto a su historia de Instagram en el que se expresó sobre la causa en la que está investigado por lesiones culposas.

Accidente en Pinamar entre una UTV y una 4x4. Foto: NA

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, comienza el escrito de Molinari. El joven subrayó que atraviesa un momento difícil, pero que “lo más importante es la salud del niño”: “Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”.

“Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”, concluyó el mensaje.