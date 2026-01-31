Rescataron a un niño de ahogarse en un río en Córdoba Foto: NA

Se vivieron momentos de tensión en la provincia de Córdoba luego de que un niño de 11 años fuera rescatado de urgencia por un policía tras sufrir un principio de asfixia por inmersión, mientras luchaba contra la correntada del río de la localidad de Despeñaderos, en el departamento Santa María. El episodio, ocurrido durante la tarde del viernes, activó una inmediata asistencia sanitaria y el posterior traslado preventivo de la víctima a un centro de salud regional.

El hecho tuvo lugar en el espejo de agua local, donde un efectivo policial recientemente egresado y afectado al Operativo Verano advirtió que el menor manifestaba severas dificultades para mantenerse a flote. Ante la emergencia, el uniformado “ingresó al agua y realizó las maniobras necesarias para sacarlo”, logrando llevar al chico hasta la orilla en estado consciente.

Rescataron a un niño de ahogarse en un río en Córdoba Foto: NA

La situación generó una profunda “preocupación entre los presentes” y requirió una intervención inmediata por parte de las fuerzas de seguridad que custodian la zona turística. Una vez en tierra firme, el menor recibió las primeras atenciones mientras se aguardaba la llegada de los facultativos.

Hospital de Córdoba

Cómo se encuentra el niño que fue rescatado de la correntada del río en Córdoba

Minutos más tarde, un servicio de emergencias arribó al lugar del incidente y dispuso el traslado del chico a un hospital local para una evaluación médica completa. La derivación se realizó a fin de “descartar complicaciones y controlar su estado de salud” tras el episodio de asfixia.

Con el correr de las horas, la familia del menor confirmó que se encuentra fuera de peligro y en buen estado de salud en general, gracias al rápido accionar del policía y del servicio de emergencia. Además, destacaron que la maniobra del agente fue determinante para evitar una tragedia en el marco de las actividades recreativas de la temporada estival en la provincia de Córdoba.