Narela Barreto. Foto: Redes sociales

En las últimas horas, el hermano de Narela Barreto, la argentina que encontraron muerta en Los Ángeles tras días de estar desaparecida, habló con LN+ y contó algunos detalles sobre el círculo íntimo de la joven y cuál es la hipótesis que maneja la familia.

“Mi viejo llegó el martes a Los Ángeles y nos avisó que estaba muerta. Supuestamente, estaba muerta desde el viernes, el día que desapareció. Ese parece que fue el día del homicidio”, comentó Santiago sobre cómo se enteraron del fallecimiento de Narela. La familia está a la espera de la autopsia del cuerpo de la joven de 27 años para corroborar si tiene signos de violencia y poder entender qué sucedió.

Despedida de la familia de Narela Barreto. Foto: Redes sociales

Por otro lado, Santiago contó que aún no tienen demasiada información oficial: “No sabemos si tiene marcas. Mi viejo fue a reconocer el cuerpo, pero no la vio en el lugar de los hechos. La encontraron a cinco cuadras de su casa”. Además, remarcó que intentan no preguntarle mucho a su padre, quien se encuentra en Los Ángeles, para no despertar más dolor.

“Lo del Uber es mentira, eso no pasó”, aclaró el joven sobre las versiones que comenzaron a circular. Y agregó que la cuenta de Narela estaba vinculada a la de su mamá y que el único viaje que se realizó el día de su muerte fue para una entrega.

El hermano de Narela contó que conocían a sus amigos

Santiago aclaró que conocían a los amigos de su hermana y a la mayoría de las personas que la rodeaban. “Todos los días hablaba con mi mamá. Hasta las diez de la noche habló con su amigo, estaba en su departamento y salió, creemos, a trabajar. Trabajaba en horario nocturno”, contó. Y también agregó que el departamento donde vivía la joven lo había alquilado hace poco y que estaba cómoda.

Narela Barreto. Foto: Redes sociales

Por otro lado, Santiago negó que el joven colombiano que comenzaron a nombrar desde un principio tenga algo que ver: “Lo conocemos y nos ayudó en el caso. Esas especulaciones no sé de dónde salieron. Era la persona más pegada a mi hermana, comía con su familia, ella lo mencionaba siempre”, y aclaró que el círculo de la joven era “bueno y sano” y que todos ayudaron desde que ella desapareció.

“Creemos que alguien la habrá agarrado desprevenida y realizó el homicidio”, remarcó el joven, y que “hasta que no esté la autopsia, no sabemos más”.