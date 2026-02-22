Violento choque en Almagro. Foto: NA.

Un impactante choque y vuelco sacudió la mañana de este domingo al barrio porteño de Almagro y dejó como saldo cuatro personas heridas, además de un importante despliegue de emergencia.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6 en la intersección de la Avenida Independencia y la calle Maza.

El detalle del violento choque en el barrio porteño de Almagro

Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo cuando un Fiat Duna que funcionaba como transporte por aplicación cruzó el semáforo en rojo e impactó de lleno contra un taxi Renault Logan. A raíz de la violencia del choque, el taxi salió despedido y terminó volcado sobre la cinta asfáltica, generando escenas de dramatismo entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.

Violento choque en el barrio porteño de Almagro. Video: NA.

El vehículo de aplicación trasladaba a una pasajera en el asiento trasero al momento de la colisión. En tanto, el taxi no estaba en servicio, aunque el conductor viajaba acompañado por una mujer en el asiento delantero.

Como consecuencia del fuerte impacto, las cuatro personas involucradas sufrieron politraumatismos y debieron recibir asistencia inmediata. El operativo incluyó la participación del SAME, efectivos de la Comisaría 5B y dotaciones de los Bomberos Voluntarios de la Estación Nº2 de Patricios, quienes trabajaron intensamente para rescatar a los ocupantes atrapados y asegurar los vehículos siniestrados.

Violento choque en Almagro. Foto: NA.

Tras las primeras maniobras de auxilio en el lugar, las dos mujeres fueron trasladadas de urgencia al Hospital Penna, mientras que ambos conductores fueron derivados al Hospital Ramos Mejía para recibir atención médica especializada.

El tránsito en la zona permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas mientras se realizaban las tareas de peritaje y remoción de los vehículos. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho para determinar responsabilidades.