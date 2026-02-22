Bastián Jerez.

A semanas del dramático accidente en los médanos de Pinamar que conmocionó al país, la familia de Bastián Jerez, el nene de 8 años que resultó gravemente herido tras el choque entre un UTV y una camioneta 4×4, compartió por primera vez una imagen desde su internación en Buenos Aires.

La imagen fue publicada en las últimas horas a través de las redes sociales de Macarena, su mamá, y rápidamente se convirtió en un símbolo de esperanza frente al delicado estado de salud del menor.

El mensaje de la familia y el detalle de la foto

En la imagen compartida no se ve el rostro del niño, sino un detalle que generó un profundo impacto emocional: su pequeña mano vendada, apoyada sobre las sábanas blancas de la cama del centro de salud porteño donde permanece internado y donde ya tuvo que afrontar múltiples intervenciones quirúrgicas.

El mensaje de la madre de Bastián Jerez. Foto: Instagram.

Junto a la fotografía, su mamá escribió un mensaje breve pero cargado de amor, pidiendo apoyo colectivo para atravesar este duro momento: “No dejemos de pedir por Basti. Sos muy fuerte, hijo”, escribió su mamá.

Cómo avanza la causa

Mientras Bastián continúa luchando por su recuperación rodeado de su familia y sostenido por cadenas de oración, la investigación judicial sobre el siniestro arrojó datos vitales en las últimas semanas:

Positivo en alcoholemia: las pericias toxicológicas confirmaron que los conductores de los vehículos involucrados manejaban bajo los efectos del alcohol.

La principal acusada: de acuerdo al expediente, la joven de 24 años presentaba una graduación alcohólica incluso mayor a la del conductor de la camioneta.

El entorno de la víctima: el padre de Bastián, quien lo acompañaba al momento de la tragedia, dio negativo en todos los controles.

Bastián Jerez. Foto: Instagram/macarenacollantess

El violento choque reabrió con fuerza el debate nacional sobre la falta de controles, la extrema imprudencia y el consumo de alcohol al volante en las zonas de frontera y médanos de la Costa Atlántica.