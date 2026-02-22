“Sos muy fuerte, hijo”: se conoció la primera foto de Bastián Jerez internado tras el accidente en Pinamar
El niño de 8 años recibió múltiples intervenciones quirúrgicas tras resultar gravemente herido en un choque entre un UTV y una camioneta 4×4.
A semanas del dramático accidente en los médanos de Pinamar que conmocionó al país, la familia de Bastián Jerez, el nene de 8 años que resultó gravemente herido tras el choque entre un UTV y una camioneta 4×4, compartió por primera vez una imagen desde su internación en Buenos Aires.
La imagen fue publicada en las últimas horas a través de las redes sociales de Macarena, su mamá, y rápidamente se convirtió en un símbolo de esperanza frente al delicado estado de salud del menor.
El mensaje de la familia y el detalle de la foto
En la imagen compartida no se ve el rostro del niño, sino un detalle que generó un profundo impacto emocional: su pequeña mano vendada, apoyada sobre las sábanas blancas de la cama del centro de salud porteño donde permanece internado y donde ya tuvo que afrontar múltiples intervenciones quirúrgicas.
Junto a la fotografía, su mamá escribió un mensaje breve pero cargado de amor, pidiendo apoyo colectivo para atravesar este duro momento: “No dejemos de pedir por Basti. Sos muy fuerte, hijo”, escribió su mamá.
Cómo avanza la causa
Mientras Bastián continúa luchando por su recuperación rodeado de su familia y sostenido por cadenas de oración, la investigación judicial sobre el siniestro arrojó datos vitales en las últimas semanas:
- Positivo en alcoholemia: las pericias toxicológicas confirmaron que los conductores de los vehículos involucrados manejaban bajo los efectos del alcohol.
- La principal acusada: de acuerdo al expediente, la joven de 24 años presentaba una graduación alcohólica incluso mayor a la del conductor de la camioneta.
- El entorno de la víctima: el padre de Bastián, quien lo acompañaba al momento de la tragedia, dio negativo en todos los controles.
El violento choque reabrió con fuerza el debate nacional sobre la falta de controles, la extrema imprudencia y el consumo de alcohol al volante en las zonas de frontera y médanos de la Costa Atlántica.