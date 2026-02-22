Agostina Páez, abogada argentina acusada de racismo en Brasil. Foto: NA

La abogada argentina Agostina Páez atraviesa un complejo escenario judicial en Río de Janeiro y denunció públicamente que recibe amenazas de muerte e insultos violentos a través de sus redes sociales desde que se conoció la causa en su contra por presunta “injuria racial” hacia un mozo.

Páez se encuentra retenida en Brasil desde mediados de enero, mientras avanza la investigación. En las últimas horas, utilizó su cuenta de Instagram para exponer el hostigamiento que asegura sufrir a diario.

Los gestos racistas de la argentina detenida en Brasil.

Amenazas sexuales y advertencias de muerte

A través de una serie de historias, compartió capturas de pantalla con mensajes cargados de agravios, amenazas sexuales y advertencias de muerte. La mayoría están escritos en portugués, aunque también aparecen comentarios de usuarios argentinos.

“Cuidado en caminar sola”, “racista no vas a tener paz”, “espero te mates, put... racista” y “vas a morir” son algunas de las frases que mostró. Muchos de los mensajes incluyen emojis de calaveras y ataques dirigidos no solo a ella, sino también a su familia.

Entre los comentarios más violentos, uno advertía: “Llevá cuidado cuando estés en la calle. La paliza que te vamos a dar. Dos puñaladas y una zorra menos”. Otro mensaje decía: “Ojalá te violen, pinche pobrentina. Eres una basura. Argensimia”. También hubo publicaciones que promovían “justicia por mano propia” y cuestionaban al sistema judicial brasileño, al sostener que “el racismo se combate a las piñas, no sirve esperar justicia de un poder judicial blanco y elitista”.

Uno de los textos más extremos que difundió señalaba: “¿Estás lista para lamerle el cul... a un mono? Llora más. Ten miedo. Si te quedas en la cárcel de Brasil, vas a convertirte en una putit.... Ahora baila como un mono. Tú eres el maíz. Las monas te van a comer viva”, acompañado por un video con consignas ofensivas y con una leyenda: “Nunca subestimes a una banda de monos”.

En paralelo, Páez respondió a nuevas acusaciones en su contra y apuntó contra una usuaria que la señaló por supuesto acoso escolar. “Nunca fui su compañera, nunca me la crucé”, afirmó. Además, cuestionó declaraciones públicas de la exmodelo brasileña Anamá Ferreira, quien opinó sobre el caso. Según la abogada, las afirmaciones de Ferreira “no son ciertas” y aseguró que intentó contactarla de manera privada, pero que la modelo la bloqueó.

La abogada denuncia haber recibido amenazas de muerte. Foto: redes

Mientras tanto, la defensa de Páez presentó un habeas corpus de 50 páginas para cuestionar el proceso judicial y reclamar garantías legales. Su padre, Mariano Páez, explicó que el recurso detalla horarios, reconstrucciones del hecho y referencias a cámaras de seguridad que, según sostienen, no habrían sido incorporadas a la causa.

El planteo también objeta la utilización pública de la imagen de la abogada en campañas y exposiciones mediáticas, al considerar que esa difusión sería ilegal mientras no exista una condena firme. La investigación continúa y la situación judicial de Páez sigue sin definiciones.