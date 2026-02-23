A más de un mes del accidente, Bastián Jerez será operado por décima vez:

Bastián Jerez. Foto: Instagram.

Bastián Jerez será operado por décima vez este lunes luego de que sus familiares confirmen que su válvula no drena lo suficiente.

A través de su cuenta de Instagram, Macarena Collantes, mamá del niño, informó que este lunes al mediodía Bastián va a ingresar de nuevo al quirófano al constatar que su válvula “no estaría drenando lo suficiente”.

“Basti va a volver a ingresar a quirófano después del mediodía. Van a revisar su válvula, no estaría drenando lo suficiente”, comenzó escribiendo su mamá en una historia.

Bastián Jerez volverá a ser operado. Foto: Instagram.

“Está produciendo líquido cefalorraquídeo más de lo normal y eso estaría complicando hoy poder seguir avanzando”, detalló. Ante esta nueva operación, que se trata de la décima desde su accidente, Macarena volvió a pedir por la salud de su hijo.

Mientras se evalúa la salud del menor, quien sufrió un grave accidente tras el choque de una UTV y una camioneta en los médanos de Pinamar, su mamá está citada a declarar el próximo 3 de marzo. En tanto, en las últimas horas se conoció la primera imagen del pequeño desde el hospital.

¿Cómo donar sangre para Bastián Jerez?

Quienes puedan ayudar, deben sacar turno para donar en el Hospital Italiano. Se puede hacer en la sede de San Justo o en la sede central de Almagro.

En San Justo : los turnos y consultas se gestionan llamando al 4959-0200 (internos 3345 o 3155) o al 011-3079-8707. La atención es de lunes a viernes, de 08:00 a 12:00.

En la sede central de Almagro: los turnos se solicitan al 4959-0200 (internos 8467 o 8531) o al 011-3135-5354. En este caso, se puede donar de lunes a viernes, de 08:00 a 15:30.

Bastián Jerez.

Los requisitos para donar sangre: