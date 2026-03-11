Una joven de 26 años cayó por la ventana de un colectivo en Brasil. Foto: gentileza g1.

Una madre de 26 años murió tras sufrir un grave accidente al caer de un colectivo en movimiento en São Sebastião, Brasil, y el trágico episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del transporte público.

Si bien sucedió el pasado 2 de enero, en la ruta Rio-Santos (SP-055), se dio a conocer en las últimas horas, el día en que la joven hubiese cumplido 27 años.

Una joven de 26 años cayó por la ventana de un colectivo. Video: X/xalertnow

Qué ocurrió con la joven

Renata Yassu Nakama estaba apoyada contra una ventana del colectivo cerca de la puerta y agarrada de una barra porque, según se puede ver en imágenes, el transporte iba lleno de gente.

En un momento, la ventana se soltó del marco, la joven terminó despedida y cayó hacia la ruta, momento en que se golpeó la cabeza contra el asfalto.

El chofer detuvo el colectivo y todos los pasajeros se bajaron para ayudarla. En ese momento, Renata estaba con vida y fue trasladada de urgencia al hospital, con un grave traumatismo cranoencefálico. Sin embargo, la víctima, que tenía dos hijos de 6 y 8 años, terminó falleciendo.

Por su parte, el colectivero dijo en declaraciones que estaba llevando a 77 pasajeros, dentro del límite permitido, y que la mujer “decidió por cuenta propia saltar la barrera y ocupar un lugar no destinado a pasajeros”, mientras las autoridades correspondientes siguen investigando qué sucedió.

Sin embargo, la abogada Gabriella Prado, quien representa a la familia de la joven, declaró que el conductor sí le permitió permanecer donde estaba apoyada: “Las imágenes muestran que Renata señaló el lugar hacia donde se dirigía, el conductor la vio dirigirse a ese lugar, no le impidió ingresar allí, no detuvo el viaje, continuó camino, y en medio del trayecto salió expulsada del vehículo por una falla estructural”.

Qué medidas judiciales se tomaron

La empresa responsable del servicio del transporte público, llamada Sancetur, informó que el caso está en manos de su área jurídica y no hicieron declaraciones públicas. Además, la municipalidad de São Sebastião informó en las últimas horas que se abrió una investigación administrativa para saber qué sucedió realmente.

Por otro lado, la Justicia ordenó que la empresa y la municipalidad paguen una pensión alimenticia mensual a los hijos de la mujer fallecida. “Son dos niños que están sin madre y necesitan apoyo psicológico, porque a veces se vuelven callados y retraídos, y no sabemos exactamente qué les pasa. Pero aún no tenemos los recursos para cubrir estos gastos”, expresó al medio g1 el padre de la joven, Sérgio Yassu Nakama, además de aclarar que aún no recibieron dinero.