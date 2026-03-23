Robo en Ramos Mejía Foto: Captura de pantalla

Un policía de la Bonaerense disparó 10 veces para evitar que le roben su vehículo en la localidad de Ramos Mejía y dejó a uno de los delincuentes en grave estado el pasado viernes por la noche.

El policía estaba de civil cuando lo interceptó un Peugeot 208 con pedido de secuestro, del cual descendieron dos hombres armados. Ante la amenaza, el policía descendió de su camioneta Volkswagen, se identificó como tal y abrió fuego con su arma reglamentaria para repeler la agresión.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron la secuencia en la cual el agente, identificado como D.M., jefe del Grupo Táctico de la Comisaría de Don Bosco, descargó su munición contra los sospechosos.

Robo Foto: NA

Como consecuencia del enfrentamiento, uno de los asaltantes, de 41 años, cayó herido en la vereda tras recibir impactos en el pecho y en el rostro, mientras que su cómplice logró darse a la fuga y permanece prófugo. Los peritos que trabajaron en el lugar hallaron una decena de casquillos que ratificó la intensidad de la balacera.

El impacto del suceso conmovió a los residentes del barrio, quienes fueron testigos directos del estruendo provocado por las detonaciones. Uno de los vecinos, en declaraciones a la prensa, relató la violencia del momento: “El coche adelante frenó al de atrás y le va a robar. Escuché mínimo seis disparos... Bombas de estruendo. Es todo lo que pude ver... La policía selló todo”.

Video: así fue el enfrentamiento a tiros entre un policía y delincuentes en Ramos Mejía, evitó el robo y redujo a uno de los sospechosos

Cómo sigue la causa

El delincuente herido fue trasladado de urgencia al hospital Güemes de Haedo, donde fue operado y permanece internado bajo custodia policial.

Por su parte, las autoridades confirmaron que el vehículo utilizado por los asaltantes tenía una denuncia previa por robo. El malviviente que logró escapar ya cuenta con antecedentes penales por homicidio y robo calificado, por lo que es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

La justicia dispuso la detención preventiva del efectivo policial mientras se realizan las pericias correspondientes para determinar la mecánica exacta de los hechos y la legalidad de su accionar durante el enfrentamiento.