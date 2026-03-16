Alumnos prendieron bengalas dentro de un aula en Catamarca. Foto: captura video.

Una grave denuncia generó preocupación en Catamarca luego de que un grupo de alumnos encendiera bengalas dentro de un aula. En las imágenes que se viralizaron en redes sociales se puede ver a los jóvenes manipulando el fuego artificial e incluso apuntándose entre ellos, en una escena de alto riesgo.

Medios locales comentaron que el hecho se produjo dentro de un aula de la Escuela Secundaria N°8 Gobernador José Cubas, ubicada en la localidad de San Isidro, en el departamento Valle Viejo.

Alumnos prendieron bengalas dentro de un aula en Catamarca. Video: NA.

El video fue publicado en redes sociales y rápidamente se viralizó, generando indignación y enojo entre los usuarios ante la peligrosidad del accionar y que haya ocurrido dentro de la institución educativa.

Las imágenes muestran a seis jóvenes que, entre los bancos, comienzan a apuntarse con los fuegos artificiales, lo que pudo no solo provocar un incendio, sino que algún alumno salga herido.

Hasta el momento no trascendió si las autoridades educativas aplicaron alguna sanción disciplinaria o medidas adoptadas contra los alumnos.

Pánico frente a una escuela en Pilar: un hombre disparó con un rifle de aire comprimido mientras había alumnos en clase

Un grave episodio de violencia generó alarma en la comunidad educativa de Pilar luego de que un grupo de personas atacara con botellas, piedras y disparos con un rifle de aire comprimido frente a una escuela primaria mientras había alumnos en clases.

El hecho ocurrió el martes por la tarde en la Escuela de Educación Primaria N°40 Hermanos Latinoamericano, ubicada en la localidad de Agustoni. Parte del ataque fue registrado en video por vecinos y comenzó a circular rápidamente en redes sociales, lo que generó indignación entre las familias.

Un grupo de personas disparó con rifles de aire comprimido y arrojó botellas al patio de una escuela de Pilar.

Cómo comenzó el violento episodio

Según relataron familiares de estudiantes, todo habría comenzado con una discusión entre un grupo de personas que se encontraba frente al establecimiento y algunos chicos que estaban en las inmediaciones. Con el paso de los minutos, la tensión fue en aumento y varios de los involucrados habrían ingresado al patio de la escuela.

De acuerdo con información publicada por el medio local Pilar a Diario, en medio de la confrontación, algunos agresores comenzaron a arrojar piedras y botellas hacia el interior del establecimiento, incluso mientras los alumnos permanecían dentro de las aulas.

Un grupo de personas disparó con rifles de aire comprimido y arrojó botellas al patio de una escuela de Pilar. Foto: Captura de pantalla X / @pilaradiario.

Testigos también afirmaron que uno de los involucrados sacó un rifle de aire comprimido y efectuó disparos en dirección al establecimiento.

“Dos hombres comenzaron a disparar afuera del establecimiento e incluso hacia el patio de la escuela”, contó un testigo en diálogo con el medio previamente mencionado.

El mismo vecino agregó: “En ese momento también tres chicas y un joven empezaron a tirar botellas dentro de la escuela, generando pánico entre los alumnos y docentes”.