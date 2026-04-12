Encuentran el cuerpo de un albañil dentro de una pared. Foto: analisisdigital.com.ar

Un escalofriante hecho tuvo lugar este domingo en la ciudad entrerriana de Colón, cuando un cuerpo sin vida fue hallado en la pared de una obra de construcción ubicada en la zona de la Costanera Quirós y calle Moreno.

Según indicaron medios locales, las alarmas se encendieron cuando en el lugar advirtieron manchas de sangre, lo que motivó la intervención de la Policía, que desplegó un importante operativo.

Las primeras pericias indican que la víctima estaba oculta en el interior de una pared, por lo que se dispuso la demolición de una parte del muro para extraer el cuerpo.

Policía de Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe

El cuerpo corresponde a un hombre de nacionalidad paraguaya, el cual se encontraba desaparecido desde hace aproximadamente 15 días.

Según Radio Melody, existirían elementos que permitirían avanzar en la identificación de un posible sospechoso oriundo de Buenos Aires, aunque no se brindaron precisiones sobre su situación procesal.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Departamental, Bomberos Voluntarios y personal judicial, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el hecho.

En tanto, la causa es investigada por los fiscales Noela Batto y Alejandro Perroud, quienes encabezan las actuaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte. Por el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre la mecánica del hecho.