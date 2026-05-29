La cervecería argentina que fue elegida como la mejor del país y de Sudamérica:

La cervecería argentina que fue elegida como la mejor del país y de Sudamérica. Foto: Instagram @astorbirra

La cerveza artesanal argentina volvió a destacarse a nivel internacional. En esta oportunidad, Astor Birra, una cervecería originaria de la ciudad de La Plata, fue reconocida como la mejor cervecería de Argentina y también como la mejor de Sudamérica, luego de su desempeño en la Copa Argentina de Cervezas y la South Beer Cup, dos de los certámenes más prestigiosos del sector.

Gracias a los resultados obtenidos en ambas competencias, la firma bonaerense acumuló 11 medallas y logró posicionarse entre las principales exponentes de la cerveza artesanal de la región.

Astor Birra fue elegida como la mejor cervecería de Argentina y Sudamérica

La consagración llegó tras una destacada participación en la Copa Argentina de Cervezas, considerada la competencia nacional más importante de la industria. El certamen, que se realiza desde 2016, reunió en su última edición más de mil muestras elaboradas por productores de distintos puntos del país.

Astor Birra, cervecería. Foto: NA.

Las cervezas fueron evaluadas mediante catas a ciegas por jueces certificados internacionalmente pertenecientes al programa BJCP (Beer Judge Certification Program), provenientes de Estados Unidos, Europa y diversos países sudamericanos.

A este reconocimiento se sumó el obtenido en la South Beer Cup, la primera competencia profesional de cervezas de Sudamérica. Allí participan únicamente etiquetas que previamente consiguieron medallas de oro en distintos certámenes del continente, lo que convierte a la competencia en una de las más exigentes del rubro.

Las 11 medallas que ganó Astor Birra

Copa Argentina de Cervezas

Medalla de oro: RIS Café (Russian Imperial Stout con café).

Medalla de oro: West Coast IPA.

Medalla de oro: De pronto Saaz (Italian Pilsner).

Medalla de oro: La Vuelta del 420 (American IPA).

Medalla de bronce: La cholga de la lora.

Medalla de bronce: Imperial Stout.

South Beer Cup

Medalla de oro: Session IPA.

Medalla de oro: La Vuelta del 420.

Medalla de plata: De pronto Saaz.

Medalla de bronce: Imperial Stout.

Medalla de bronce: Ana Ferreira (Catharina Sour).

La cervecería argentina que fue elegida como la mejor del país y de Sudamérica.

Estos resultados permitieron que la cervecería platense se destacara por la calidad técnica de sus productos, la innovación en sus procesos y la variedad de estilos desarrollados a lo largo de los años.

La historia de la cervecería de La Plata que conquistó Sudamérica

Astor Birra nació en Tolosa, localidad del partido de La Plata, a partir del proyecto impulsado por tres amigos surgidos del tradicional Colegio Nacional de La Plata. Con el paso del tiempo, la empresa construyó una identidad basada en la experimentación, el trabajo técnico y la elaboración de cervezas que combinan estilos clásicos con propuestas innovadoras.

La marca ya contaba con una trayectoria destacada dentro de la industria. En 2018 obtuvo un primer puesto en la Copa de Cervezas de América realizada en Chile; en 2021 fue elegida como la mejor cervecería del país en la Copa Argentina de Cervezas; y en 2022 consiguió una medalla de plata en la World Beer Cup, uno de los certámenes más importantes del mundo.

Astor Birra ingresó al grupo de los bicampeones

Con la consagración obtenida en 2026, Astor Birra alcanzó su segundo título como Cervecería del Año, una marca que muy pocas empresas lograron repetir desde la creación de la Copa Argentina de Cervezas.

La compañía ya había alcanzado esa distinción en 2021 y ahora volvió a quedarse con el máximo reconocimiento de la competencia nacional, consolidando su lugar entre las cervecerías más premiadas de Argentina.

Astor Birra, cervecería. Foto: NA.

Ganadores históricos de la Copa Argentina de Cervezas

2026: Astor Birra (La Plata, Buenos Aires)

2025: Meridiano Quinto (Santa Rosa, La Pampa)

2024: Buko Brewing Co. (Neuquén)

2023: Salmón Birra (Olavarría, Buenos Aires)

2022: Jabalina (Villa Martelli, Buenos Aires)

2021: Astor Birra (La Plata, Buenos Aires)

2020: Meridiano Quinto (Santa Rosa, La Pampa)

2019: Mesta Nostra (Tres de Febrero, Buenos Aires)

2018: La Paloma (Mar del Plata, Buenos Aires)

2017: Berlina (San Carlos de Bariloche, Río Negro)

2016: Cheverry (Mar del Plata, Buenos Aires)

Tras recibir los premios, los socios de la cervecería destacaron la importancia del reconocimiento para la producción local y para el crecimiento de la cerveza artesanal argentina en los mercados internacionales. Con esta nueva consagración, Astor Birra reafirma el protagonismo de La Plata y la provincia de Buenos Aires dentro del mapa cervecero de América Latina.