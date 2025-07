Opens in new window

Gustavo Sáenz y Peteco Carabajal cruzaron a Roberto Pettinato tras afirmar que el folclore le daba vergüenza

El gobernador de Salta y el reconocido músico cuestionaron las polémicas afirmaciones del conductor.

Roberto Pettinato. Foto: NA.

Uno de los géneros musicales más identificados con la cultura argentina es, sin dudas, el folklore. Es por eso que las recientes declaraciones de Roberto Pettinato, quien manifestó su rechazo hacia este estilo tradicional, fueron fuertemente repudiadas por propios y extraños.

“El folclore tiene millones de divisiones, pero a mí no me importan porque todas me avergüenzan. Aparecen un montón de tipos con quenas, bombos, y digo, no sé si tiene algo que ver con nosotros ¿soy yo el que no lo entiende? Ojalá viniera gente que me dijera vos tenés que entender esto, pero el folclore, el charanguito, ahí yo tengo un problema y sé que mucha gente también lo tiene”, expresó el conductor de radio y televisión.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, criticó a Roberto Pettinato. Foto: NA.

Entre las respuestas más contundentes se encontró la del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien defendió públicamente la importancia del género para la identidad local y nacional. “Por la memoria de los que ya no están y fueron embajadores de la cultura en todo el mundo, le decimos a este señor, Pettinato, que el folclore no se entiende, se siente y se lleva adentro del corazón. Con el orgullo de ser salteño, cuna de poetas y cantores, y de cargar este poncho que simboliza la sangre de los gauchos que dejaron su vida por la independencia y la soberanía de nuestra patria y le dan la posibilidad a este señor para que diga boludeces en la radio, vamos a seguir mostrándole por qué se llenan los festivales, queremos el folclore y amamos nuestra Argentina”, manifestó el mandatario.

Asimismo, Peteco Carabajal resumió su postura al decir: “Se burla porque simplemente no conoce de lo que habla”, señaló en declaraciones que compartió en su cuenta de X Radio Continental Córdoba.

Carlos "Peteco" Carabajal

El folclore, sinónimo de la República Argentina

La música folclórica ocupa un lugar protagónico en provincias como Salta, Santiago del Estero, Jujuy y Tucumán, donde no solo acompaña festividades tradicionales, sino que también está profundamente arraigada en la vida diaria de sus habitantes.

En estas regiones, las zambas, chacareras y vidalas no son meros géneros musicales, sino verdaderas expresiones del sentir popular, transmitidas de generación en generación como parte esencial del patrimonio cultural.