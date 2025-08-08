Elecciones legislativas 2025: los posibles candidatos del frente de los gobernadores para octubre

El frente Provincias Unidas comenzó a delinear los nombres de cara a los comicios de medio término. Conocé los posibles candidatos en la nota.

Los gobernadores Vidal, Torres, Llaryora, Pullaro y Sadir. Foto: Prensa

El frente Provincias Unidas, opción electoral encabezada por un grupo de gobernadores, comenzó a delinear sus opciones para encabezar las listas de cara a los comicios legislativos de octubre.

El mandatario de Chubut, Ignacio Torres junto a los jefes provinciales Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz) analizan opciones y comienzan a confirmarse algunos candidatos.

Juan Schiaretti y Martín Llaryora Foto: NA

Uno de los impulsores del bloque, el ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, seria candidato en su provincia.

En tanto, el actual diputado Florencio Randazzo encabezaría la boleta en la provincia de Buenos Aires.

Florencio Randazzo (NA)

Por su parte, Facundo Manes y Martín Lousteau serían alternativa en la Ciudad en un armado que se llamaría Ciudadanos Unidos.

El especialista en neurociencia sería candidato a senador, mientras que el actual integrante de la Cámara Alta sería candidato a diputado.