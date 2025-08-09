Andrés Watson: “Trabajamos para mejorar la calidad de vida de los y las varelenses con obras estratégicas e integrales”

El intendente de Florencio Varela supervisó los avances de las obras sobre la calle Cariboni.

Andrés Watson supervisó los avances en la repavimentación y ampliación de la calle Cariboni. Foto: Prensa

El intendente de Florencio Varela -Andrés Watson- supervisó, junto a frentistas, los avances en la repavimentación y ampliación de la calle Cariboni el jueves por la mañana.

El Jefe Comunal resaltó “la evolución del 25% en las tareas sobre una arteria vehicular importante, con la colocación de un doble hormigón reforzado para el tránsito pesado más la instalación de luces LED y señalización”.

“Trabajamos para mejorar la calidad de vida de los y las varelenses con obras estratégicas e integrales”, ratificó el Alcalde. Remarcó “la decisión política del gobernador, Axel Kicillof: ejecutar intervenciones en beneficio de la comunidad frente a un gobierno nacional ausente”.

Juan Mendoza -comerciante con más de tres décadas en Infico- expresó: “Antes, el camino era muy angosto, oscuro e inseguro, pero estas labores significaron un gran progreso, incluso pusieron nueva iluminación”. Celebró “la gestión del Intendente, su esfuerzo y preocupación por la gente a pesar de la complicada situación del país”.

Marcela Bazán -vecina- compartió: “Me puse contenta. Era algo necesario, no solo por las zonas aledañas sino para las personas en general”. Notó “grandes adelantos en el lugar” y valoró “el acompañamiento del Municipio: su presencia en los barrios”.

La joven Valentina Aguirre calificó el accionar como “bueno, útil debido a la circulación constante de autos y camiones”. “Desde que era chiquita, siempre pasaba por acá. Era muy peligroso. Esto trajo más tranquilidad”, sentenció.