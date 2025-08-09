Cristina Kirchner criticó los anuncios de Javier Milei en cadena nacional

La exmandataria arremetió contra el presidente, quien explicó sus medidas económicas para para “amurallar el déficit cero y la política monetaria”.

Cristina Fernández de Kirchner. Foto: NA

Cristina Fernández de Kirchner utilizó sus redes sociales para apuntar contra Javier Milei. En esta ocasión, se refirió a los los anuncios que el presidente brindó el viernes en cadena nacional y afirmó que debe “estar loco o ser un gran mentiroso” para decirle a los argentinos “que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes”.

“Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero MÁS QUE CON LOS PIES PARA ADELANTE, A VOS TE VAN A SACAR CON UN CHALECO DE FUERZA DE LA ROSADA”, escribió la exmandataria en su cuenta de X.

Y añadió: “Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un GRAN MENTIROSO para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…?”.

Por otro lado, Cristina Kirchner le pidió al presidente que deje “de mentir” con que en la Administración libertaria no hay emisión monetaria. “Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar”, disparó.

“Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes??? ¿Con chupetines? No… Con emisión de dinero”, escribió, y añadió que a esa emisión se la llevan “los mismos de siempre”.

Para finalizar su mensaje, la expresidenta afirmó que sus cadenas nacionales “nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”.

Milei junto a parte de su Gabinete Foto: X @OPRArgentina

Los anuncios de Milei en cadena nacional

Desde el Salón Blanco de Casa Rosada, Milei brindó este viernes una cadena nacional, en donde respaldó a los vetos a las leyes aprobadas el pasado miércoles en la Cámara de Diputados, a la vez que reafirmó su compromiso con el déficit cero y la política monetaria.

“El déficit cero es la piedra angular de nuestro plan”, expresó, para luego afirmar que “la inflación se ha desplomado y va camino a desaparecer el año que viene”.

“Usando causas nobles como excusas, el Congreso aprueba leyes que llevan a la quiebra nacional”, expresó el jefe de Estado, quien justificó los vetos argumentando: “Mi objetivo es hacer el bien, a costo de que me acusen de hacer el mal”.

En tanto, señaló que “la dura realidad es que emitir dinero no crea la riqueza, sino que la destruye”.

El presidente informó que el lunes firmará “una instrucción para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria”.

Además, enviará al Congreso un “proyecto de ley para penalizar la aprobación de de gastos nacionales que incurran en déficit fiscal”.