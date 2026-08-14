El intendente de Lanús denunció “campaña sucia” por las pintadas de “Cristina Libre” en nombre de La Cámpora en el municipio

Denuncia de pintadas de Cristina Libre en Lanús. Foto: x

El Municipio de Lanús presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue una serie de pintadas con la consigna “Cristina Libre” y la firma “La Cámpora” que aparecieron en distintos puntos del distrito.

Ante esto, el intendente Julián Álvarez se expresó al respecto a través de sus redes sociales para dejar claro su postura en relación a lo sucedido recientemente.

“En las últimas semanas en nombre de “La Cámpora” se han realizado actos de vandalismo para perjudicar la imagen de nuestra gestión y de la organización a la que pertenezco", inició el posteo.

“La denuncia realizada da cuenta de pintadas con aerosol en frentes de viviendas, escuelas e incluso obras realizadas por el propio municipio. Ya tenemos identificados a los autores y las pruebas han sido remitidas a la justicia”, continuó en su cuenta de X.

“Quienes han gobernado nuestra Ciudad y nada hicieron, ahora quieren volver engañando a los vecinos con este tipo de campaña sucia, pero eso se terminó”, amplió.

“No vale todo. No voy a permitir que se dañe el patrimonio de vecinos y vecinas ni de nuestra ciudad”, aseguró.

Denuncia de pintadas de Cristina Libre en Lanús. Foto: x

“Vamos a seguir exigiendo por la Libertad de Cristina porque es inocente y porque la queremos como Presidenta, porque fue con ella en la Casa Rosada que nuestros vecinos y vecinas vivieron sus años más felices”, completó.