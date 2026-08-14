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El intendente de Lanús denunció “campaña sucia” por las pintadas de “Cristina Libre” en nombre de La Cámpora en el municipio

Julián Álvarez se expresó en redes sociales luego de la presentación por vandalismo en diferentes paredes del municipio. “Tenemos identificados a los autores y las pruebas han sido remitidas a la justicia”, aseguró.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Denuncia de pintadas de Cristina Libre en Lanús.
Denuncia de pintadas de Cristina Libre en Lanús. Foto: x
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El Municipio de Lanús presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue una serie de pintadas con la consigna “Cristina Libre” y la firma “La Cámpora” que aparecieron en distintos puntos del distrito.

Ante esto, el intendente Julián Álvarez se expresó al respecto a través de sus redes sociales para dejar claro su postura en relación a lo sucedido recientemente.

“En las últimas semanas en nombre de “La Cámpora” se han realizado actos de vandalismo para perjudicar la imagen de nuestra gestión y de la organización a la que pertenezco", inició el posteo.

“La denuncia realizada da cuenta de pintadas con aerosol en frentes de viviendas, escuelas e incluso obras realizadas por el propio municipio. Ya tenemos identificados a los autores y las pruebas han sido remitidas a la justicia”, continuó en su cuenta de X.

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“Quienes han gobernado nuestra Ciudad y nada hicieron, ahora quieren volver engañando a los vecinos con este tipo de campaña sucia, pero eso se terminó”, amplió.

“No vale todo. No voy a permitir que se dañe el patrimonio de vecinos y vecinas ni de nuestra ciudad”, aseguró.

Denuncia de pintadas de Cristina Libre en Lanús.
Denuncia de pintadas de Cristina Libre en Lanús. Foto: x

“Vamos a seguir exigiendo por la Libertad de Cristina porque es inocente y porque la queremos como Presidenta, porque fue con ella en la Casa Rosada que nuestros vecinos y vecinas vivieron sus años más felices”, completó.

LanúsJulián ÁlvarezCristina Fernández de Kirchner
Matias Greisert
Matias Greisert

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