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¿Cristina Kirchner puede ser evacuada? La respuesta del titular del SAME tras el incendio de un departamento pegado a su casa

El siniestro tuvo lugar en el edificio de San José 1121 en horas de la tarde. La Unidad de Pericia Móvil se encuentra investigando las causas del incendio.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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El incendio está controlado, según el titular del SAME y Policía de la Ciudad.
El incendio está controlado, según el titular del SAME y Policía de la Ciudad. Foto: Captura Canal 26
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Cerca de las 16h de este viernes, una patrulla de Bomberos de la Ciudad acudió de urgencia a San José 1121 debido a un fuerte incendio acontecido en un departamento del edificio ubicado en esa dirección y que, además, linda con la casa de Cristina Kirchner, donde cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad. En este contexto, el titular del SAME, Alberto Crescenti, informó si la expresidenta podría ser evacuada a raíz del siniestro.

Según información de Policía de la Ciudad a la que pudo acceder Canal 26, el incendio fue controlado por los bomberos de la fuerza porteña y fue extinguido en el departamento A. Además, indicaron que los agentes se encuentran removiendo pequeños focos en el departamento B.

Por otro lado, se realizó una evacuación preventiva en el edificio y una inspección en pisos superiores. También se verificó el edificio lindero al incendio, es decir, el de Cristina Kirchner. Alberto Crescenti despejó dudas sobre la situación de la expresidenta de la Argentina y negó que se la fuera a evacuar.

No hubo necesidad de evacuar el edificio lindero gracias al rápido accionar de Bomberos. Se encuentran, además, a 20 metros de lo sucedido, pero el operativo logró que el fuego no se siguiera expandiendo”, manifestó en diálogo con TN.

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Incendio en San José 1121
El incendio ocurrió en un edificio de San José 1121. Foto: Captura

En tanto, sobre el estado de las personas que se encontraban en el edificio del siniestro indicó: “El incendio destruyó el departamento por completo en este edificio de siete pisos. Había una mujer de 80 años y otro hombre de 82. Fueron asistidos inmediatamente. Y hay una mujer más de 57 que está con crisis nerviosa. Además, evacuamos a 30 personas, pero está todo bajo control”.

Donde se inició el incendio en el edificio de Constitución y cómo están las personas evacuadas

Policía de la Ciudad confirmó que el foco ígneo se originó en el departamento B ubicado en el tercer piso y, desde allí, se propagó hacia el departamento A. Por el momento, no se sabe con exactitud por qué se inició el incendio. La Unidad Pericia Móvil trabaja en el lugar para determinar las causas del siniestro.

Por otro lado, las autoridades policiales informaron sobre el traslado de dos personas al Hospital Penna por “inhalación de humo” e indicaron que no se registraron víctimas fatales.

En total, durante el operativo intervinieron cuatro dotaciones de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y personal del SAME.

Desde cuándo Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en San José 1111

La expresidenta de la Nación cumple prisión domiciliaria desde el 10 de junio de 2025, día en el que la Corte Suprema de Justicia confirmó su condena en el marco de la causa Vialidad. Kirchner se encuentra monitoreada con tobillera electrónica en el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

Abogados de Cristina Fernández de Kirchner conferencia de prensa
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Días atrás, la exvicepresidenta presentó a sus dos nuevos abogados: al español Javier Borrego y a Rafael Valim, letrado brasileño especializado en lawfare. Junto con el equipo de Carlos Beraldi se encargarán de presentar la causa y el proceso judicial de la exmandataria ante la Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Cristina Fernández de KirchnerIncendioAlberto CrescentiSAME
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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