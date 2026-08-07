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Se incendió un departamento pegado a la casa de Cristina Kirchner

El fuego se inició en el piso 3 de la calle San José al 1100. Hay un intenso despliegue operativo y dos personas fueron trasladadas al Hospital Penna.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Evacúan a los vecinos y las autoridades comunicaron que no hay heridos.
Evacúan a los vecinos y las autoridades comunicaron que no hay heridos. Foto: Captura de pantalla TN
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Se incendió un departamento ubicado al lado de la casa de Cristina Fernández de Kirchner y trabajaron en el lugar cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Buenos Aires y quince ambulancias del SAME. El fuego comenzó en el piso 3 de un edifico ubicado sobre la calle San José al 1100, entre Humberto Primo y avenida San Juan.

Según se supo, una mujer de 80 años y un hombre de 82 fueron trasladadas al Hospital Penna por inhalación de humo y sin quemaduras; y una mujer de 57 con una crisis nerviosa. Si bien el despliegue operativo en la zona todavía no finalizó, lo más peligroso ya pudo ser controlado por los bomberos para que no pase a mayores.

El departamento donde comenzó el fuego quedó completamente inhabitable con daños materiales totales. El peligro que se generó al comienzo del incendio se fue disminuyendo con el correr de los minutos gracias al trabajo de los bomberos.

Se espera que los trabajos en el lugar duren varias horas más debido a las graves consecuencias materiales que dejó el incendio y para detectar el foco ígneo. Los custodios de la casa de la expresidenta se encuentran dialogando con las autoridades para evaluar si debe ser evacuada de su casa, donde cumple prisión domiciliaria.

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Video: TN.

Debido al intenso operativo, el tránsito sobre la calle San José está cortado y hay desvío por Carlos Calvo. Desde Bomberos se informó que no hubo más personas damnificadas en el interior del edificio al margen de las dos que fueron hospitalizadas por prevención y procederán a una segunda revisión, que consiste en el despeje que se realiza piso por piso.

“Evacuamos a las 30 personas del edificio. No hay ninguna víctima. Ya está controlado, pero hasta que bomberos no de la orden, los vecinos no pueden volver a ingresar”, indicó Alberto Crescenti, director del SAME, quien dialogó con TN. Además, comunicó que el edificio donde está Cristina no fue necesario evacuarlo.

IncendioCristina Fernández de Kirchner
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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