comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Ricardo Lorenzetti dijo que la inhabilitación de Cristina nunca fue cuestionada ante la Corte

El juez de la Corte Suprema habló en el Rotary Club sobre el reclamo de la ex presidenta para poder ser liberada.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ricardo Lorenzetti, Corte Suprema, Justicia, NA
Ricardo Lorenzetti, Corte Suprema, Justicia, NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dijo que Cristina Kirchner nunca planteó ante la Justicia argentina la inconstitucionalidad de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Tras disertar en el Rotary Club, el magistrado evitó opinar sobre la posibilidad de que la condena contra Cristina Kirchner sea revertida en una instancia internacional, como pretende la expresidenta, pero aclaró que nunca la defensa de la titular del PJ sostuvo que la inhabilitación perpetua que le fue impuesta como parte de su pena sea inconstitucional.

Cristina Kirchner en su casa de Constitución junto a la militancia. Foto: Prensa

Asimismo precisó que la inhabilitación perpetua no fue cuestionada en los planteos de la defensa ni siquiera cuando el caso fue tratado en la Cámara Federal de Casación.

Lorenzetti (NA)
Lorenzetti (NA)

“Cada uno busca los argumentos que considera pertinentes y está en su derecho de hacerlo, pero no puedo opinar ni adelantar ningún criterio sobre ese tema”, concluyó.

Contenido Recomendado

¿Puede la ONU dejar sin efecto la condena a Cristina Kirchner? La discusión jurídica que divide a los expertos

¿Puede la ONU dejar sin efecto la condena a Cristina Kirchner? La discusión jurídica que divide a los expertos

De los tres pedidos cautelares a una posible condena de la ONU al Estado nacional:qué dijeron los abogados de Cristina Kirchner

De los tres pedidos cautelares a una posible condena de la ONU al Estado nacional: qué dijeron los abogados de Cristina Kirchner

Posteriormente y el el marco de su disertación, anticipó que insistirá junto con su colega Carlos Rosenkrantz en impulsar el proyecto para modificar el sistema de selección de jueces en el Consejo de la Magistratura.

Carlos Rosenkrantz, juez, Corte Suprema, Justicia, NA
Carlos Rosenkrantz, juez, Corte Suprema, Justicia, NA

“Si al juez no se lo elige por su carrera sino por amistad, por influencias y la influencia, cuidado, no hablo de la política, porque el sistema constitucional requiere que participe la política en esta tarea. El problema no pasa por ahí, sino porque hay muchos operadores informales que tienen influencias”, explicó el magistrado.

Lorenzetti mencionó que el problema no afecta solo a la justicia federal sino a “casi todas las provincias, donde la idea del Poder Judicial independiente está devaluada”.

El juez remarcó que “hasta ahora el Consejo de la Nación no ha logrado cambiar” el reglamento y recordó que ahora están en un proceso electoral interno, pero advirtió: “Vamos a insistir hasta que esto se haga porque es una decisión de la Corte”.

Cristina Fernández de KirchnerRicardo Lorenzetti
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. El Gobierno retiró el polémico capítulo de extranjerización de tierras antes de la sesión en el Senado

    El Gobierno retiró el polémico capítulo de extranjerización de tierras antes de la sesión en el Senado

  2. La Embajada de EEUU advirtió que podría quitarle las visas a directivos de una empresa argentina por un acuerdo con China

    La Embajada de EEUU advirtió que podría quitarle las visas a directivos de una empresa argentina por un acuerdo con China

  3. El inesperado vínculo entre el Papa León XIV y la Guerra de Malvinas:la historia secreta que une al Vaticano, Perú y la Argentina

    El inesperado vínculo entre el Papa León XIV y la Guerra de Malvinas: la historia secreta que une al Vaticano, Perú y la Argentina

  4. PAMI lanzó un botón de emergencia para jubilados:cómo funciona y cómo activarlo desde el celular

    PAMI lanzó un botón de emergencia para jubilados: cómo funciona y cómo activarlo desde el celular

  5. Crisis bilateral:Brasil retira a su embajador de la Argentina y baja al mínimo su relación diplomática

    Crisis bilateral: Brasil retira a su embajador de la Argentina y baja al mínimo su relación diplomática
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Ricardo Lorenzetti dijo que la inhabilitación de Cristina nunca fue cuestionada ante la Corte

Ricardo Lorenzetti dijo que la inhabilitación de Cristina nunca fue cuestionada ante la Corte

“Alud sobre el Senado:se cayó el proyecto de Tierras por falta de votos”, el análisis de Ignacio Zuleta

La Embajada de EEUU advirtió que podría quitarle las visas a directivos de una empresa argentina por un acuerdo con China

“Vamos a mantener todos los canales de diálogo abiertos”:así es la proyección del Gobierno tras la decisión diplomática de Lula con Argentina

Economía

Las reservas del Banco Central superaron los 50.000 millones de dólares por primera vez en la gestión Milei

Las reservas del Banco Central superaron los 50.000 millones de dólares por primera vez en la gestión Milei

PAMI:uno por uno, todos los trámites digitales que permiten hacer gestiones y consultar recetas sin salir de casa

El Gobierno renovó el swap por 130.000 millones de yuanes con China hasta 2031

Descuentos del 60% y cuotas sin interés:una marca de ropa famosa en Europa abre su primer local en Argentina

Internacionales

Lula aseguró que Brasil no cederá ante injerencias extranjeras

Lula aseguró que Brasil no cederá ante injerencias extranjeras

Irán informó que acordó con Omán una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz

Buscan personas sin experiencia ni títulos para trabajar en una cadena de supermercados francesa:vacantes y cómo postularse

El ICE detuvo a una niñera argentina en Estados Unidos:quién es la joven y por qué fue arrestada