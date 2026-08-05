Ricardo Lorenzetti dijo que la inhabilitación de Cristina nunca fue cuestionada ante la Corte

Ricardo Lorenzetti, Corte Suprema, Justicia, NA

El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dijo que Cristina Kirchner nunca planteó ante la Justicia argentina la inconstitucionalidad de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Tras disertar en el Rotary Club, el magistrado evitó opinar sobre la posibilidad de que la condena contra Cristina Kirchner sea revertida en una instancia internacional, como pretende la expresidenta, pero aclaró que nunca la defensa de la titular del PJ sostuvo que la inhabilitación perpetua que le fue impuesta como parte de su pena sea inconstitucional.

Cristina Kirchner en su casa de Constitución junto a la militancia. Foto: Prensa

Asimismo precisó que la inhabilitación perpetua no fue cuestionada en los planteos de la defensa ni siquiera cuando el caso fue tratado en la Cámara Federal de Casación.

Lorenzetti (NA)

“Cada uno busca los argumentos que considera pertinentes y está en su derecho de hacerlo, pero no puedo opinar ni adelantar ningún criterio sobre ese tema”, concluyó.

Posteriormente y el el marco de su disertación, anticipó que insistirá junto con su colega Carlos Rosenkrantz en impulsar el proyecto para modificar el sistema de selección de jueces en el Consejo de la Magistratura.

Carlos Rosenkrantz, juez, Corte Suprema, Justicia, NA

“Si al juez no se lo elige por su carrera sino por amistad, por influencias y la influencia, cuidado, no hablo de la política, porque el sistema constitucional requiere que participe la política en esta tarea. El problema no pasa por ahí, sino porque hay muchos operadores informales que tienen influencias”, explicó el magistrado.

Lorenzetti mencionó que el problema no afecta solo a la justicia federal sino a “casi todas las provincias, donde la idea del Poder Judicial independiente está devaluada”.

El juez remarcó que “hasta ahora el Consejo de la Nación no ha logrado cambiar” el reglamento y recordó que ahora están en un proceso electoral interno, pero advirtió: “Vamos a insistir hasta que esto se haga porque es una decisión de la Corte”.