Detuvieron en Bolivia al exasesor de Milei Fernando Cerimedo por un ataque a balazos hacia la activista política Nadia Beller

El hombre fue detenido en Bolivia y es investigado en medio de un atentado hacia su expareja. Foto: Cedoc

El exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, fue detenido este martes 18 de agosto por la madrugada en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El consultor se encuentra bajo investigación tras un violento ataque a balazos contra la abogada y activista boliviana Nadia Beller, señalada por medios locales como su expareja.

Según indicaron los diarios bolivianos La Razón y El Deber, Cerimedo fue interceptado por la Policía cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires y posteriormente fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).

Medios bolivianos indicaron que Nadia Beller fue su pareja. Foto: Revista Quórum

“Está arrestado, estamos viendo si tiene algún tipo de participación. Nosotros manejamos varias hipótesis; la primera es que la Beller había tenido algún problema de carácter sentimental con Cerimedo”, declaró a la prensa el comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez.

Beller recibió tres disparos el lunes por la noche en las inmediaciones de un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto. Los dos presuntos autores materiales del atentado quedaron registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento, según publicó El Deber.

De acuerdo con la información preliminar citada por el medio boliviano, los atacantes llegaron vestidos como repartidores de delivery portando cascos y chalecos azules. Al arribar a bordo de una motocicleta robada, interceptaron a la mujer: uno de ellos le disparó a quemarropa mientras el otro le robó la cartera y el teléfono celular, para luego darse a la fuga en una moto diferente a la que utilizaron inicialmente.

En imágenes difundidas a través de las redes sociales, se observa el momento en que Beller es trasladada en una camilla hasta una ambulancia. La activista permanece internada en un centro de salud de la zona, sin que hasta el momento se haya difundido un parte médico oficial con precisiones sobre su estado de salud.

Por su parte, el diario La Razón indicó que semanas atrás había trascendido que Cerimedo y Beller mantenían una relación de pareja y que, tras una discusión, habían realizado acusaciones cruzadas de violencia.

Quién es Fernando Cerimedo, el exasesor de Milei detenido en Bolivia: antecedentes, campañas y causas judiciales

En el escenario político boliviano, el argentino figura como asesor presidencial vinculado al gobierno del mandatario Rodrigo Paz y tomó relevancia pública por sus fuertes enfrentamientos en redes sociales con activistas del Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales.

El salto de Cerimedo a la escena mediática nacional se dio durante la campaña presidencial de Javier Milei en 2023. Cerimedo es dueño de un entramado de empresas entre las que destacan Uprod SRL, Academia Numen, Numen Publicidad y Sondeos y American Apps SA. Asimismo, dirigió el sitio La Derecha Diario -alineado con la agenda del gobierno libertario-, donde actualmente figura como socio. Anteriormente trabajó en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en Digital House y en Europ Assistance.

Durante la campaña de 2023, recayó sobre él la responsabilidad de organizar las redes de fiscalización del espacio de La Libertad Avanza a nivel nacional. En aquel entonces, admitió públicamente que utilizaba trolls impulsados por inteligencia artificial para “intervenir en los algoritmos” y posicionar tendencias de interés.

En una entrevista concedida a La Nación, repasó su pasado como organizador de la Juventud Peronista de La Matanza y su trabajo para Mauricio Macri en la campaña de 2019. Tras la llegada de Milei a la Casa Rosada, el presidente lo desvinculó de su entorno cercano en medio del armado inicial del Gabinete.

El exasesor de Milei fue detenido en Bolivia. Foto: Cuenta de Twitter de Fernando Cerimedo

Además, Cerimedo cuenta con antecedentes penales en Argentina: en 2016 fue condenado por la Justicia penal por estafa y defraudación tras venderle a dos personas un mismo departamento en Mar del Plata a una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional.

En el ámbito internacional, construyó un estrecho vínculo con el dirigente brasileño Eduardo Bolsonaro y aseguró haberlo conocido en un posgrado de Comunicación Política en la Universidad de Harvard en 2010. Sin embargo, no existen registros oficiales de la presencia de ninguno de los dos en dicha institución.

En 2021, Cerimedo denunció un supuesto fraude en las urnas electrónicas de Brasil tras el triunfo de Lula da Silva. Posteriormente, la Policía Federal de Brasil y el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, lo pusieron bajo la mira en la causa por los disturbios del 8 de enero de 2022, identificándolo como integrante del “núcleo de desinformación y ataques al sistema electoral”.

Es investigado por el ataque a balazos a la activista política Nadia Beller, señalada por medios locales como su expareja. Foto: El Deber

La declaración de Fernando Cerimedo en la Causa ANDIS

En el plano judicial argentino, el exasesor de comunicación declaró en 2025 como testigo en la causa que investiga al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por audios filtrados sobre presuntas coimas.

Durante su declaración testimonial, Cerimedo sostuvo que Spagnuolo -de quien era amigo- le había comentado sobre un circuito irregular en la compra de medicamentos donde presuntamente se abonaban retornos que derivaban en la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, y su colaborador Eduardo “Lule” Menem, y afirmó que mantuvieron diversas conversaciones sobre estos pagos indebidos a lo largo del año 2024.