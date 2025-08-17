Elecciones legislativas: cómo quedaron las listas de candidatos a senadores y diputados por CABA y PBA

Las principales fuerzas políticas adelantaron quiénes competirán el 26 de octubre en los principales distritos.

Elecciones legislativas. Foto NA

El 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional, por lo que los principales espacios políticos terminan de definir las listas de candidatos a diputados y senadores nacionales de los 24 distritos.

En total, serán elegidos 127 diputados provenientes de los distritos subnacionales y 24 senadores, correspondientes a Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Patricia Bullrich al anunciar su candidatura en la Ciudad. Foto: @PatoBullrich

Cómo quedaron las listas en la Ciudad de Buenos Aires

La Libertad Avanza

Senadores: Patricia Bullrich encabezará la boleta acompañada por Agustín Monteverde, Pilar Ramírez y Carlos Torrendell

Diputados: Alejandro Fargosi irá escoltado por Patricia Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet, Fernando De Andreis, Antonela Giampieri, Andrés Leone, Valeria Rodrigues Trimarchi, Fernando Pedrosa, María Fernanda Araujo, Lautaro Saponaro, Paloma Linik, Juan Manuel Bensusan, Guadalupe Baulos, Roberto Andrés Campos, Daiana Bravo Ckacka, Héctor Francisco Aguirre, Cristina Liliana Ballesteros, Alberto Arco, María Vildoza y Arturo García Rams

Fuerza Patria

Senadores: Mariano Recalde buscará continuar con su mandato y encabezará la boleta seguido por Ana Arias

Diputados: Itai Hagman encabeza la lista junto a Kelly Olmos, Santiago Roberto y Lucía Cámpora

Hagamos Futuro

Senadores: Graciela Ocaña

Diputados: Hernán Reyes

Movimiento Ciudadano

Senadores: Esteban Paulón

Diputados: Alejandro Katz

Potencia

Senadores: Juan Martín Paleo

Diputados: Ricardo López Murphy

Frente de Izquierda

Senadores: Christian Castillo

Diputados: Myriam Bregman

Nuevo Más

Senadores: Héctor Heberling

Diputados: Federico Winokur

UCEDE

Senadores: Diego Guelar

Unidad Popular

Diputados: Claudio Lozano, Eva Koutsovitis, Jonatan Baldiviezo, Nina Brugo y Pablo Bergel

José Luis Espert irá como candidato en la provincia. Foto: NA

Cómo quedaron las listas en la Provincia de Buenos Aires

La Libertad Avanza

Diputados: José Luis Espert junto a Karen Reichardt, Diego Santilli, Gladys Humenuk, Sebastián Pareja y Johanna Longo

Fuerza Patria

Diputados: Jorge Taiana encabeza la lista acompañado por Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano (hijo), Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Mariana Salzman y Nicolás Trotta

Provincias Unidas

Diputados: Florencio Randazzo

Frente de Izquierda

Diputados: Nicolás Del Caño

Nuevo Más

Diputados: Manuela Castañeira