Elecciones legislativas: cómo quedaron las listas de candidatos a senadores y diputados por CABA y PBA
El 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional, por lo que los principales espacios políticos terminan de definir las listas de candidatos a diputados y senadores nacionales de los 24 distritos.
En total, serán elegidos 127 diputados provenientes de los distritos subnacionales y 24 senadores, correspondientes a Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cómo quedaron las listas en la Ciudad de Buenos Aires
La Libertad Avanza
Senadores: Patricia Bullrich encabezará la boleta acompañada por Agustín Monteverde, Pilar Ramírez y Carlos Torrendell
Diputados: Alejandro Fargosi irá escoltado por Patricia Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet, Fernando De Andreis, Antonela Giampieri, Andrés Leone, Valeria Rodrigues Trimarchi, Fernando Pedrosa, María Fernanda Araujo, Lautaro Saponaro, Paloma Linik, Juan Manuel Bensusan, Guadalupe Baulos, Roberto Andrés Campos, Daiana Bravo Ckacka, Héctor Francisco Aguirre, Cristina Liliana Ballesteros, Alberto Arco, María Vildoza y Arturo García Rams
Fuerza Patria
Senadores: Mariano Recalde buscará continuar con su mandato y encabezará la boleta seguido por Ana Arias
Diputados: Itai Hagman encabeza la lista junto a Kelly Olmos, Santiago Roberto y Lucía Cámpora
Hagamos Futuro
Senadores: Graciela Ocaña
Diputados: Hernán Reyes
Movimiento Ciudadano
Senadores: Esteban Paulón
Diputados: Alejandro Katz
Potencia
Senadores: Juan Martín Paleo
Diputados: Ricardo López Murphy
Frente de Izquierda
Senadores: Christian Castillo
Diputados: Myriam Bregman
Nuevo Más
Senadores: Héctor Heberling
Diputados: Federico Winokur
UCEDE
Senadores: Diego Guelar
Unidad Popular
Diputados: Claudio Lozano, Eva Koutsovitis, Jonatan Baldiviezo, Nina Brugo y Pablo Bergel
Cómo quedaron las listas en la Provincia de Buenos Aires
La Libertad Avanza
Diputados: José Luis Espert junto a Karen Reichardt, Diego Santilli, Gladys Humenuk, Sebastián Pareja y Johanna Longo
Fuerza Patria
Diputados: Jorge Taiana encabeza la lista acompañado por Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano (hijo), Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Mariana Salzman y Nicolás Trotta
Provincias Unidas
Diputados: Florencio Randazzo
Frente de Izquierda
Diputados: Nicolás Del Caño
Nuevo Más
Diputados: Manuela Castañeira