Alfredo Gonzáles y Bárbara Andreussi candidatos de La Libertad Avanza en Jujuy

Luego del plazo definido, las principales fuerzas políticas confirmaron quiénes competirán el próximo domingo 26 de octubre en los principales distritos del país.

Alfredo Gonzáles y Bárbara Andreussi, candidatos a diputados en Jujuy por La Libertad Avanza. Foto: Todo Jujuy.

La Libertad Avanza en Jujuy llevará a Alfredo Gonzáles y Bárbara Andreussi como candidatos a diputados en las elecciones 2025 de octubre. Así lo confirmaron desde el nucleamiento político en las últimas horas del domingo.

Alfredo Gonzáles, candidato a diputado en Jujuy por La Libertad Avanza. Foto: Todo Jujuy.

Alfredo Gonzáles es empresario y dirigente, mientras Bárbara Andreussi es dirigente política del Movimiento Popular Jujeño. “No venimos a quitar derechos si no a terminar con los privilegios de la casta y liberar la presión del estado sobre los jujeños de bien”, dijeron en un comunicado desde LLA.

Bárbara Andreussi, candidata a diputada en Jujuy por La Libertad Avanza. Foto: Todo Jujuy.

Elecciones 2025: cuándo son y qué se vota en la Argentina

Los comicios se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre, según oficializó el Gobierno mediante el Decreto 335/2025 publicado en el Boletín Oficial.

Las elecciones legislativas, que se realizan cada dos años, tienen como fin la renovación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Así, en total, se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales.

En el Senado se eligen tres senadores por provincia, dos por el partido que obtenga mayor cantidad de votos y uno por la agrupación que logre el segundo puesto.

Por otro lado, en Diputados subsiste otro tipo de sistema proporcional, que exhibe una mayor complejidad. Este sistema llamado D´Hondt, reparte las bancas por provincia de acuerdo a su población.

Esto lleva a que, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires tenga 70 diputados nacionales y Tierra del Fuego sólo 5. Pero todas las provincias renuevan la mitad de sus diputados nacionales cada 2 años.