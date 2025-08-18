Alfredo Gonzáles y Bárbara Andreussi candidatos de La Libertad Avanza en Jujuy
La Libertad Avanza en Jujuy llevará a Alfredo Gonzáles y Bárbara Andreussi como candidatos a diputados en las elecciones 2025 de octubre. Así lo confirmaron desde el nucleamiento político en las últimas horas del domingo.
Alfredo Gonzáles es empresario y dirigente, mientras Bárbara Andreussi es dirigente política del Movimiento Popular Jujeño. “No venimos a quitar derechos si no a terminar con los privilegios de la casta y liberar la presión del estado sobre los jujeños de bien”, dijeron en un comunicado desde LLA.
Elecciones 2025: cuándo son y qué se vota en la Argentina
Los comicios se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre, según oficializó el Gobierno mediante el Decreto 335/2025 publicado en el Boletín Oficial.
Las elecciones legislativas, que se realizan cada dos años, tienen como fin la renovación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Así, en total, se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales.
En el Senado se eligen tres senadores por provincia, dos por el partido que obtenga mayor cantidad de votos y uno por la agrupación que logre el segundo puesto.
Por otro lado, en Diputados subsiste otro tipo de sistema proporcional, que exhibe una mayor complejidad. Este sistema llamado D´Hondt, reparte las bancas por provincia de acuerdo a su población.
Esto lleva a que, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires tenga 70 diputados nacionales y Tierra del Fuego sólo 5. Pero todas las provincias renuevan la mitad de sus diputados nacionales cada 2 años.