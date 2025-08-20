De cara a las elecciones bonaerenses, Kicillof dijo que una victoria “es la posibilidad concreta de ponerle un freno a Milei”

El gobernador de Buenos Aires llamó al voto de Fuerza Patria para obtener un triunfo en las Elecciones Legislativas 2025.

Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires. Foto: NA

Axel Kicillof se refirió al panorama electoral en Argentina, así como también a la gestión que encabeza Javier Milei en Nación. “Hay que ganar en octubre, pero septiembre es la posibilidad de ponerle un freno a Milei en una sola boleta”, advirtió el gobernador de Buenos Aires.

Acerca del cierre de listas, indicó que previamente había propuesto a Jorge Taiana como posible candidato, algo que finalmente ocurrió para los comicios nacionales de octubre. “Taiana podía ser un candidato que era bueno, porque buscaba un perfil que me parecía interesante y positivo”, indicó.

“Estoy conforme con cómo estamos, los pormenores son cosas que dirimimos internamente”, indicó sobre la elección de nombres para las listas de Fuerza Patria. Si bien evadió entrar en detalles, Kicillof indicó que “es lógico que la interna dé morbo”, por lo que consideró que eso “está bueno para la noticia”.

El gobernador bonaerense advirtió que “últimamente estuvimos hablando mucho con Cristina”, además de que dejó en claro: “No me molesta que me pregunten por ella”.

Ante la consulta sobre el presente nacional, de la mano del Gobierno de Javier Milei, indicó: “La economía no repuntó nunca, empezamos diciendo que iba a ser una V de tres meses, pero hoy la guita no alcanza”. Y sumó que hay sectores que “antes llegaban con lo justo a fin de mes, hoy se quedan sin dinero el día 15″.

Javier Milei, presidente Foto: NA

Y dejó en claro sus diferencias con el oficialismo: “No hay errores ni problemas de calibración, es que como dijo el propio Milei, no se encarga de la micro, que es el bolsillo de la gente”.

“Nosotros no polemizamos las declaraciones. Milei nos interrumpe todo, la obra pública, nosotros en la medida de lo que podemos, seguimos invirtiendo, interrumpe los remedios y nosotros evitamos que los enfermos de cáncer sigan empeorando, nos cortó el presupuesto para la seguridad, pusimos un fondo provincial para mejorar”, indicó el gobernador bonaerense.

De cara a las elecciones del próximo 7 de septiembre, advirtió problemas que observa en la provincia: “En PBA hay cosas del Gobierno, de sus políticas, que no convencen a nadie, como la obra pública, hay banderazos en distritos que no nos votan porque las rutas están abandonadas”.

Lejos de las internas, Axel Kicillof finalizó: “El único adversario que tenemos es Milei, y no él como persona, sino sus políticas”.