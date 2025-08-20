En la previa de la sesión en Diputados, el Gobierno anunció que analiza un aumento en las prestaciones para discapacidad

Así lo anunció el vocero Manuel Adorni a poco del comienzo de una sesión parlamentaria que puede tener un fuerte impacto social y fiscal para el oficialismo.

Maratónica sesión en Diputados Foto: NA, Claudio Fanchi

En la previa a la sesión de la Cámara de Diputados, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno Nacional analiza aplicar un aumento en las prestaciones para personas con discapacidad.

A través de su cuenta de X, el funcionario anticipó: “El Gobierno Nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”.

El Gobierno adelantó que evalúa dar un aumento a todas las prestaciones para discapacitados Foto: @manueladorni

“Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”, aseveró.

En la misma línea, Adorni afirmó: “Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual”.

“De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con ‘curros’ de muchos años”, aclaró, en la previa al debate legislativo.

Por último, y sin brindar mayor detalle, el vocero puntualizó: “Esto se trata de un paso en la agenda de mejoras para el sector que impulsa el Gobierno, con el foco puesto en las personas y en el uso responsable y eficiente de los recursos públicos”.