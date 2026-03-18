La Policía avanzó contra los manifestantes en Plaza de Mayo. Foto: Captura de pantalla C5N

En horas de la mañana de este miércoles 18 de marzo, un grupo de personas se hizo presente en Plaza de Mayo, frente a Casa Rosada, para pedir al Gobierno que se aplique la Ley de Emergencia en Discapacidad. Mientras el acampe y la protesta se llevaba a cabo de manera pacífica y sin sobresaltos, la Policía avanzó contra los manifestantes para desalojarlos y evitar un acampe, por lo que se generó un momento de tensión.

Personas con discapacidad, profesionales de la salud, dueños de centros de día, familiares y personas que apoyan la causa, encabezaron la protesta frente a Casa Rosada para pedir a Javier Milei que se aplique la Ley de Discapacidad. La manifestación dio un giro inesperado cuando la Policía rodeó a las personas presentes y decidió destrozar el gazebo.

Video: C5N

Minutos más tarde, un comisario inspector apareció y desconcertó tanto a los manifestantes como a la prensa que llevaba adelante la cobertura, dado que las personas estaban sobre la vereda y sin causar disturbios. “¿Tiene una orden judicial?“, le preguntó el cronista de C5N, que no tuvo respuesta.

Cabe recordar que tras la reunión de la mesa política de este martes 17 de marzo, Manuel Adorni comunicó que el Gobierno decidió la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso con una modificación en la Ley de Discapacidad.

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