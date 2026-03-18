Tensión en Plaza de Mayo: la Policía avanzó contra manifestantes que piden que se aplique la Ley de Discapacidad
Mientras la protesta se mantenía sin sobresaltos, la Policía desalojó a manifestantes para evitar un acampe. El video del tenso momento frente a Casa Rosada.
En horas de la mañana de este miércoles 18 de marzo, un grupo de personas se hizo presente en Plaza de Mayo, frente a Casa Rosada, para pedir al Gobierno que se aplique la Ley de Emergencia en Discapacidad. Mientras el acampe y la protesta se llevaba a cabo de manera pacífica y sin sobresaltos, la Policía avanzó contra los manifestantes para desalojarlos y evitar un acampe, por lo que se generó un momento de tensión.
Personas con discapacidad, profesionales de la salud, dueños de centros de día, familiares y personas que apoyan la causa, encabezaron la protesta frente a Casa Rosada para pedir a Javier Milei que se aplique la Ley de Discapacidad. La manifestación dio un giro inesperado cuando la Policía rodeó a las personas presentes y decidió destrozar el gazebo.
Minutos más tarde, un comisario inspector apareció y desconcertó tanto a los manifestantes como a la prensa que llevaba adelante la cobertura, dado que las personas estaban sobre la vereda y sin causar disturbios. “¿Tiene una orden judicial?“, le preguntó el cronista de C5N, que no tuvo respuesta.
Cabe recordar que tras la reunión de la mesa política de este martes 17 de marzo, Manuel Adorni comunicó que el Gobierno decidió la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso con una modificación en la Ley de Discapacidad.
Pensiones por invalidez: el requisito clave que deben cumplir los beneficiarios para no perder el cobro en 2026
- Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular, con copia de frente y dorso.
- Certificado Médico Oficial (CMO) en formato digital, acompañado por estudios médicos que respalden el diagnóstico.
- Partida de nacimiento, en el caso de beneficiarios menores de edad.
- DNI de los padres, madres o responsables legales, cuando corresponda.
- Formulario de apoderado y documentación que acredite la representación, si el trámite se realiza mediante un tercero.