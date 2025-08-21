Los senadores vuelven a tener un aumento en sus sueldos: pasarán a ganar $10,2 millones brutos desde noviembre

El incremento en las dietas tiene que ver con la reciente actualización paritaria de los empleados del Congreso para los próximos meses. La Cámara Alta se rige por este mecanismo.

Senado. Foto: NA.

El sueldo de los senadores volverá a incrementarse y pasarán a ganar 10,2 millones de pesos brutos desde noviembre.

El aumento de las dietas está relacionada con las paritarias de los trabajadores del Congreso, la cual está atada a los salarios de los legisladores.

Senado de la Nación. Foto: NA/Daniel Vides.

Para noviembre de este año, el valor del módulo pasará a $2.554,84, lo que elevará la dieta de los senadores a $10.216.000 millones de pesos en bruto.

Actualmente, la percepción es de poco más de 9 millones de pesos en bruto para que aquellos que habían renunciado al último incremento, en junio, y de 9,5 millones para quienes no lo hicieron.

Victoria Villarruel en la sesión del Senado. Foto: NA

Solo la mitad del cuerpo presentó la nota correspondiente ante la vicepresidenta Victoria Villarruel para efectuar la renuncia.

Del interbloque kirchnerista, que presidente José Mayans, solo renunció al aumento de junio el senador Fernando Rejal; la senadora que también quedó exceptuada fue Alicia Kirchner, ya que percibe su jubilación, y el resto de los 32 integrantes no había desistido del aumento.

A este lote se le sumaron otros provinciales como la neuquina Lucila Crexell (Las Provincias Unidas) y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), en tanto el formoseño Francisco Paoltroni tiene su sueldo embargado por la provincia de Formosa.