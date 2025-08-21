Tensión en el Congreso: Prefectura se enfrentó con manifestantes que intentaron cortar la calle

Las fuerzas de seguridad contuvieron a diferentes organizaciones sindicales que se concentraban en la plaza afuera del Senado.

Incidentes entre manifestantes y la Prefectura en el Congreso. Foto: Captura de video.

Mientras en el Senado se debaten una serie de decretos que aplicó el Gobierno para desregular la economía, en las afueras del Congreso, la Prefectura se enfrentó con manifestantes que intentaban cortar la calle.

Se trata de organizaciones vinculadas con trabajadores estatales, personal no docente de las universidades y profesionales del Hospital Garrahan que se concentran afuera del recinto.

La tensión se produjo cuando un grupo de camioneros intentaron cortar la arteria porteña en contra de los decretos aprobados para desregular la economía.

Debate en el Senado. Foto: NA

El Senado sesionará para detatir las leyes que declara la emergencia pediátrica por un año -Hospital Garrahan de emblema- y que refuerza los presupuestos de universidades públicas.

Además, se tratarán iniciativas sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos, Vialidad Nacional y Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo, entre otras medidas.