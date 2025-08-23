Javier Milei apuntó contra los “sodomitas del capital” y adelantó cuándo dejará de haber inflación

El presidente brindó un discurso en el acto central por los 141 años de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario. Foto: Prensa

Javier Milei brindó un discurso este viernes en el acto central por el 141.º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), uno de los principales foros empresariales de la Argentina.

Si bien se esperaban definiciones sobre el caso Spagnuolo y las últimas novedades en el Congreso, el presidente comenzó su intervención explicando cómo el Gobierno entiende “el problema del dinero y los precios”, para luego pasar a “la cuestión del tipo de cambio”, seguir con “la cuestión de la tasa de interés” y cerrar con “la aplicación al caso argentino a la luz de un año electoral”.

“Si escuchan a un economista decir que la tasa de interés es el precio del dinero, invítenlo a irse, por decirlo de una manera elegante”, señaló Milei, y añadió: “Porque no es que la tasa de interés existe porque existe el dinero, sino que existe porque existe el tiempo. Puede tener una economía de trueque con tasa de interés”.

“Cuando llegamos al Gobierno, la tasa de inflación corría al 1 y medio diario. Hoy corre al 1 y medio mensual”, destacó el presidente, quien afirmó que “ahora se entiende por qué el señor ‘Toto’ Caputo es el mejor ministro de Economía del mundo”.

“ A su vez, señaló que el Gobierno estima que “a mitad del año que viene no va a haber más inflación”.

A su vez, cuestionó a los sectores del Congreso que sancionaron leyes rechazadas por el Gobierno, al advertir que “les resulta divertido votar cualquier tipo de estupideces para aumentar el gasto público y generar déficit fiscal, si total después lo paga otro salame de acá a dos años”.

Javier Milei en Rosario Foto: Captura

Respecto a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, Milei consideró que los comicios representarán el “techo electoral” del kirchnerismo. “Eso sí, para nosotros, La Libertad Avanza, es un piso”, dijo.

“Los ‘kukas’ votan con una boleta distinta y tiran todo el aparato para hacer fraude, además del fraude moral que implica poner candidatos testimoniales”, cuestionó y contrapuso ese turno electoral con los comicios legislativos del 26 de octubre, en los que se votará con Boleta Única.

Después de definir la situación electoral contra el kirchnerismo, Milei aseguró que “enfrente están los sodomitas del capital. Cuánto creen que vale la tasa de interés ahí. Es como el final del mundo”.

“Por eso sube la tasa de interés. Como bien puso (Federico) Sturzenegger, es el ‘riesgo kuka’”, añadió.