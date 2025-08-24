Javier Milei prepara su próxima gira internacional: viaje a España y posible cumbre con Donald Trump

El Presidente viajará a Las Vegas y volverá al país para las elecciones bonaerenses. Acto seguido, presenciará un acto de VOX en Madrid y la asamblea de la ONU en New York.

Viaje de Milei a los Estados Unidos. Reuters

Durante septiembre, Javier Milei planea retomar su agenda internacional con viajes a Estados Unidos y España, en donde mantendrá un cronograma de actividades variadas. El presidente ordena y define sus visitas en función de su permanencia en el país el domingo 7 del próximo mes, fecha en la cual La Libertad Avanza disputará las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

El mandatario mantiene la idea de viajar a Los Ángeles el próximo jueves 4 de septiembre para participar de una conferencia global con importantes empresarios, fondos de inversión y banqueros del plano internacional.

Javier Milei en el Council of the Américas. Foto: NA

Según indicó Noticias Argentinas, se trata de un evento organizado por el economista estadounidense Michael Milken, conocido como el “rey de los bonos basura” y el fundador de este think tank del liberalismo, que buscará nuclear a los 50 empresarios más influyentes del mundo y que tendrá al mandatario entre sus expositores.

Si bien el argumento formal de su paso por Estados Unidos será su asistencia a la cumbre empresarial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a cargo de Gerardo Werthein, trabaja en la posibilidad de concretar la tan ansiada reunión bilateral con el presidente republicano Donald Trump en la Casa Blanca.

En tanto, para el 5 de septiembre protagonizará un encuentro con con empresarios del rubro hoteleros. Se espera que el paso por EEUU sea breve, dado que el mandatario desea estar en el país el primer fin de semana de septiembre para los comicios en los que se repartirán las bancas que componen la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: Reuters.

El viaje a España

Luego, Milei encarará la segunda etapa de su viaje que incluye su cuarta visita a España. Si bien en el cronograma formal estaba previsto que la comitiva presidencial partiera rumbo a Madrid el domingo 14/9, hay planes de anticipar la salida al jueves 11. También incluía una parada en Portugal, con reuniones con autoridades de dicha nación, pero por el momento se encuentra suspendida.

Sin intención de cerrar reuniones con autoridades del gobierno español de Pedro Sánchez, el libertario dará el presente en la celebración del segundo encuentro de los Patriots, convocado por el partido opositor VOX, que se celebrará los días 13 y 14 de septiembre en el Palacio de Vistalegre de Madrid.

El anfitrión Santiago Abascal espera reunir más de 14 mil asistentes, con la presencia destacada de líderes de la derecha como Milei, la francesa Marine Le Pen y el primer ministro húngaro Viktor Orbán.

Vuelta a Estados Unidos

Por último, el mandatario culminará el mes con una nueva visita a Estados Unidos, la número doce desde el inicio de su gestión, para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tendrá lugar el 23 de septiembre en la ciudad de Nueva York.

En el marco del 80° aniversario de la ONU, los líderes mundiales se reunirán como cada año para encarar el debate que delimita las diferencias entre las Naciones, cuyo temario incluirá entre los tópicos el cambio climático, la pobreza y la desigualdad, la seguridad, y la salud mundial.