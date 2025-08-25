Elecciones Legislativas: qué se vota en provincia de Buenos Aires y cómo están divididas las secciones electorales

El territorio de la provincia abarca una gran extensión, con 135 municipios distribuidos en ocho secciones y un total de 14.376.592 electores a nivel provincial.

El próximo 7 de septiembre se llevarán a cabo elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde se renovarán cargos provinciales y municipales, como legisladores y concejales. No se elegirán autoridades a nivel nacional.

Con las listas de candidatos ya definidas, el foco está puesto en una elección clave para la política bonaerense. Por tal motivo, es importante que los votantes estén informados sobre qué se decide en esta jornada electoral.

Por tanto, en estas elecciones se renuevan cargos provinciales y municipales, pero no se eligen ni diputados ni senadores nacionales.

El detalle señala que, al Buenos Aires dividirse en ocho secciones electores, cuatro de ellas renuevan sus representantes en la Cámara de Diputados y cuatro en la de Senadores.

Votan Senadores Provinciales: sección Primera, Cuarta, Quinta y Séptima.

Votan Diputados Provinciales: sección Segunda, Tercera, Sexta y Octava (La Plata).

Datos generales de la Provincia de Buenos Aires discriminados por sección electoral

A continuación, te detallamos, sección por sección, los cargos que se eligen para conformar la Legislatura Bonaerense y los municipios que integran cada una de ellas, según un relevo de la consultora política Soberana.

Primera sección electoral

5.131.861 electores (36% del total provincia).

Comprende 24 partidos de la Provincia de Buenos Aires (PBA).

Se renuevan 8 senadores provinciales.

Segunda sección electoral

661.721 electores (5% del total provincia).

Comprende 15 partidos de la Provincia de Buenos Aires (PBA).

Se renuevan 11 diputados provinciales.

Tercera sección electoral

5.101.177 electores (35% del total provincia).

Comprende 19 partidos de la Provincia de Buenos Aires (PBA).

Se renuevan 18 diputados provinciales.

Cuarta sección electoral

547.677 electores (4% del total provincia).

Comprende 19 partidos de la Provincia de Buenos Aires (PBA).

Se renuevan 7 senadores provinciales.

Quinta sección electoral

1.336.787 electores (9% del total provincia).

Comprende 27 partidos de la Provincia de Buenos Aires (PBA).

Se renuevan 5 senadores provinciales.

Sexta sección electoral

672.483 electores (5% del total provincia).

Comprende 22 partidos de la Provincia de Buenos Aires (PBA).

Se renuevan 11 diputados provinciales.

Séptima sección electoral

285.047 electores (2% del total provincia)

Comprende 8 partidos de la Provincia de Buenos Aires (PBA).

Se renuevan 3 senadores provinciales.

Octava sección electoral

