Javier Milei acusó al Congreso de querer “hacerle daño” en la previa a las elecciones legislativas

Acompañado de su hermana Karina Milei, el presidente no se refirió al escándalo por las presuntas coimas en ANDIS, aunque calentó el clima electoral.

Javier Milei. Foto: Presidencia

En medio del escándalo por las presuntas coimas en ANDIS y en la previa a las elecciones legislativas, Javier Milei brindó este lunes un discurso en la inauguración del nuevo edificio de Corporación América, holding de Eduardo Eurnekian, en donde apuntó contra el Congreso por los fallos recientes.

“No es que al gobierno le falte política, están los del frente que quieren romper todo”, señaló el mandatario, quien estuvo acompañado por su hermana y secretaria de Presidencia Karina Milei.

“Al político demagogo no le importa prender fuego al país y gobernar sobre las cenizas. No le importa los argentinos de bien”, añadió.

“Al margen de esto hemos hecho 8 mil reformas estructurales”, destacó Milei, quien recordó que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue quien lo impulsó en la política.

“Queremos una argentina que le permita a cada individuo llegar a su máximo potencial”, pronunció el presidente tras recordar sus inicios en Corporación América.

“Somos el país con más ‘unicornios’ per cápita de la región aún con el menor nivel de inversión. Además, el mundo está lleno de argentinos en los lugares jerárquicos de las empresas más grandes y exitosas, que ansían reconstruir un país en el que sus hijos puedan crecer”, destacó Milei.

Javier Milei en la inauguración del nuevo edificio de Corporación América. Foto: Captura

Y sumó: “Esto no depende de nadie más que de nosotros mismos, por eso, tanto desde el sector público como del privado debemos unir esfuerzos para que la única prioridad sea sacar el país adelante”.

“Las empresas se esfuerzan tanto para generar bienes y servicios de mejor calidad a un mejor precio, mientras que nosotros desde el lado del Estado generamos las condiciones para que ustedes crezcan, les vaya bien y contribuyan con la creación de nuevos puestos de trabajos para los argentinos”, pronunció Milei.

A su vez, señaló que “si el sector privado es la locomotora que nos lleva al progreso, el público hoy debe centrarse en eliminar las malezas y las obstrucciones que entorpecen su camino, por más que el Congreso las quiera revertir”.

“Con lo cual no me molesta, vamos a insistir después. No me importa el daño que puedan hacer de acá al 7 de septiembre o hasta el 26 de octubre. Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante dos meses?”, cuestionó Milei al finalizar su discurso, haciendo referencia a los vetos del Congreso y su régimen de déficit fiscal cero.