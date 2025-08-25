Escándalo en la ANDIS: la Justicia bloqueó las cajas de seguridad de los involucrados

Sebastián Casanello ordenó una medida que involucra a la familia Kovakliker, Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini.

Diego Spagnuolo. Foto: X @andiscapacidad

En la causa por los audios donde el extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, mencionó presuntas coimas a droguerías proveedoras del Estado, el juez federal Sebastián Casanello bloqueó el acceso a las cajas de seguridad de los principales involucrados.

El argumento de la decisión tiene que ver con que no solo en las cajas de seguridad se guarda plata, sino también documentos. De esa manera, la Justicia busca evitar que se eliminen pruebas.

Sebastián Casanello.

La medida alcanza, entre otros, a exfuncionarios como el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Daniel María Garbellini, y a la familia Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina.

Todos ellos tienen prohibido salir del país, aunque hasta el momento el único detenido es Emmanuel Kovalivker. La Policía lo sorprendió en la madrugada del viernes pasado cuando intentaba escaparse de su domicilio en Nordelta. Los agentes revisaron el interior del auto y encontraron 266.000 dólares repartidos en una decena de sobres, y cerca de 7 millones de pesos. También le secuestraron el teléfono.

Sin embargo, el que logró escapar fue su hermano Jonathan: la Policía sospecha que Ariel De Vincentis, jefe de seguridad de Nordelta, lo ayudó a huir antes de la llegada de los efectivos policiales. Por ese motivo, De Vicentis fue citado por el juez para escuchar su declaración indagatoria este lunes en los tribunales de Comodoro Py. Eduardo, el tercer hermano tampoco pudo ser ubicado aún.

Por su parte, Diego Spagnuolo fue interceptado en su domicilio en Pilar y se le secuestró el celular, en donde supuestamente tendría todo lo que denuncia en los audios filtrados. Pero el exfuncionario se negó a dar la clave de acceso para facilitar la investigación.

Diego Spagnuolo. Foto: X @andiscapacidad

El domicilio de Daniel Garbellino también fue allanado y se le incautó su teléfono. Lo mismo ocurrió en oficinas del ANDIS y de la Droguería Suizo Argentina, en las que se secuestró material vinculado a la compra y licitaciones de medicamentos.

Escándalo por las presuntas coimas de la ANDIS

El miércoles de la semana pasada se dieron a conocer una serie de audios en los que Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS que supo ser abogado personal de Javier Milei, aseguraba que Karina Milei y Lule Menem eran beneficiarios de un sistema de coimas a prestadores de medicamentos del Estado. Básicamente, Spagnuolo afirmó se quedaban con un porcentaje de sobreprecio.

Horas más tarde, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi dispusieron 14 allanamientos que se realizaron durante la madrugada posterior a la filtración.

A su vez el viernes por la noche se allanó la sede de ANDIS, del programa Incluir Salud, en la ciudad de Buenos Aires. De allí se llevaron cinco computadoras, la personal de Garbellini, otras dos de secretarias, y una con la que se hacían contrataciones.