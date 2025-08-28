Tensión en el cierre de campaña en Corrientes: Karina Milei y Martín Menem fueron evacuados en medio de empujones e insultos
La caravana que integraban Karina Milei y Martín Menem, durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Corrientes, debió ser evacuada tras incidentes, empujones e insultos.
Los funcionarios se habían trasladado a esa provincia del Litoral para respaldar al candidato a gobernador de LLA, Lisandro Almirón.
Según las imágenes, un grupo de manifestantes comenzó a amedrentar con gritos y empujones en la zona donde estaba la hermana del presidente.
Ante esto, la custodia oficial decidió evacuar en un auto oficial a las autoridades que estaban presentes en el lugar.
El hecho se produce a casi 24 horas del ataque ocurrido en Lomas de Zamora, donde la comitiva encabezada por el presidente, su hermana y José Luis Espert, entre otros, debió ser evacuada.