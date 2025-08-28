Tensión en el cierre de campaña en Corrientes: Karina Milei y Martín Menem fueron evacuados en medio de empujones e insultos

A días de la eleccion de gobernador para elegir al sucesor del gobernador Gustavo Valdés, dos de los integrantes del oficialismo nacional debieron abandonar de emergencia el lugar en medio de incidentes.

Incidentes en el cierre de campaña en Corrientes con Karina Milei y Martín Menem Foto: Captura de video.

La caravana que integraban Karina Milei y Martín Menem, durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Corrientes, debió ser evacuada tras incidentes, empujones e insultos.

Los funcionarios se habían trasladado a esa provincia del Litoral para respaldar al candidato a gobernador de LLA, Lisandro Almirón.

Según las imágenes, un grupo de manifestantes comenzó a amedrentar con gritos y empujones en la zona donde estaba la hermana del presidente.

Ante esto, la custodia oficial decidió evacuar en un auto oficial a las autoridades que estaban presentes en el lugar.

Incidentes en el cierre de campaña en Corrientes con Karina Milei y Martín Menem Foto: NA

El hecho se produce a casi 24 horas del ataque ocurrido en Lomas de Zamora, donde la comitiva encabezada por el presidente, su hermana y José Luis Espert, entre otros, debió ser evacuada.