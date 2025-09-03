Incidentes en el acto de Javier Milei en Moreno: golpes y corridas en el club donde habló el presidente

En la previa al discurso del mandatario, militantes se enfrentaron a golpes de puño en el Club Ángela. Mirá el momento en la nota.

Incidentes en la previa al acto de Javier Milei en Moreno. Foto: Captura de video.

Una serie de incidentes se registraron en las inmediaciones del Club Ángela de Moreno, lugar en el que Javier Milei encabezó el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas bonaerenses.

Militantes libertarios y opositores intercambiaron piedrazos y golpes de puño antes del inicio del acto, lo que obligó a la Policía a intervenir para sofocar los desmanes.

Incidentes en la previa al acto de Javier Milei en Moreno. Video: NA.

Los disturbios ocurrieron poco antes de las 19 en la esquina de la Ruta 23 y la calle Magallanes, en las inmediaciones del Club Villa Ángela.

En medio del caos, las fuerzas de seguridad aprehendieron a un joven, a quien “redujeron en el suelo” antes de detenerlo. A pesar de la tensión, no se reportaron heridos de gravedad.

Los protagonistas de los incidentes fueron un grupo de aproximadamente 50 militantes, que se habían congregado desde temprano en la zona con banderas que portaban las leyendas “Milei es muerte” y “Fuera Milei”.