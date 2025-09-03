Javier Milei: “La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”

El presidente habló con Louis Sarkozy, hijo del exmandatario francés en la previa de su acto de cierre de campaña en Moreno, marcado por alertas por su seguridad.

Javier Milei Foto: NA

Horas antes de encabezar su acto de cierre de campaña en Moreno en un marco de alertas por su seguridad, Javier Milei lanzó una dura acusación contra la oposición, al asegurar que la estrategia del kirchnerismo para desestabilizar a su gobierno incluye la posibilidad de atentar contra su vida.

“La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”, señaló el presidente en una entrevista grabada en la Casa Rosada con Louis Sarkozy, hijo del expresidente francés.

Javier Milei con Louis Sarkozy. Video: 21 News

Milei señaló que, de cara a las elecciones, la oposición está aplicando la “estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada”. En tanto, afirmó que esto también implica “inventar mentiras para tratar de desprestigiarme”.

“Si conseguimos muy buenos resultados en las elecciones de provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón al kirchnerismo”, sostuvo y aseguró que “sería una cosa verdaderamente fabulosa”.

“Empezaría a implicar el fin del populismo y estaríamos en condiciones de iniciar el nuevo siglo dorado de Argentina, que nos haga potencia nuevamente”, sumó.

En medio del escándalo por la filtración de audios atribuidos a Karina Milei, el presidente defendió a su hermana: “Logramos en tiempo récord hacer un partido político, que en Argentina es casi imposible. Gran mérito de mi hermana, que ha hecho un trabajo fenomenal”, destacó.

Javier y Karina Milei. Foto: REUTERS

En otro tramo de la entrevista, redobló sus críticas a la izquierda y se negó a negociar: “No podés darle un milímetro al que te quiere matar. Cuando son oposición, intentan destruir al Gobierno y cuando son gobierno, destruyen el país”, sostuvo, y calificó a los socialistas del siglo XXI como “psicópatas”.

Javier Milei cierra en Moreno la campaña bonaerense de La Libertad Avanza

Javier Milei encabeza este miércoles en Moreno el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas del domingo próximo.

El presidente tendrá a su cargo de las palabras finales del evento que se celebrará a las 17 en en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en una de las zonas más populares del municipio gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández.

La mesa a cargo de la ingeniería proselitista espera reunir a más de 10 mil asistentes en la actividad, que incluirá la presencia de los ocho candidatos seccionales y de parte importante del gabinete.

También se espera la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien permanece en el ojo de la tormenta luego de que se filtraran audios que se le atribuyen en el marco del escándalo por los supuestos pedido de coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).