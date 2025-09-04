“¡No vuelve nunca más!”: quién es José Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro que el Gobierno argentino expulsó del país

El político venezolano había sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por colaborar con el gobierno de su país.

José Gregorio Noriega quedó fuera del país. Foto: X @PatoBullrich

José Gregorio Noriega, el político venezolano que ingresó en los últimos días a la Argentina, fue expulsado del país en las últimas horas por decisión del Gobierno nacional. La medida fue anunciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien aseguró que el dirigente “¡no vuelve nunca más!”.

“A este venezolano, sancionado por EE.UU. y la UE por asaltar la Asamblea Legislativa y encarcelar a diputados opositores, lo detectamos en Argentina y lo echamos: ¡no vuelve nunca más!“, comunicó Bullrich a través de su cuenta de la red social X, junto a dos imágenes de Noriega durante su estadía en Argentina.

Al final de su comunicado, la ministra subrayó: “El patovica de Maduro había entrado ayer desde Brasil, un día antes del partido. Hoy se va. ¡El terrorismo chavista no tiene lugar en nuestro país!“.

Quién es José Gregorio Noriega

José Noriega es un exdiputado venezolano cuya carrera en la política del país caribeño se vio alterada completamente en 2019. Ese año, fue acusado por su partido, Voluntad Popular, de participar en la llamada “Operación Alacrán”, un plan de sobornos para impedir la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional.

La investigación interna concluyó que Noriega había colaborado con el régimen de Nicolás Maduro y facilitado la operación, al punto de representar una “traición” para su partido y electores.

En 2020, el político venezolano participó en una maniobra con el régimen de Maduro para asaltar el Congreso venezolano, entonces de mayoría opositora, y alinearlo con los intereses del oficialismo.

De este modo, se trata de un hombre polémico que tuvo muchos vaivenes en su carrera: electo por Voluntad Popular, renunció en 2018, volvió tenuemente a comienzos de 2019, fue expulsado a finales de ese año y pasó a formar parte de la directiva impulsada desde el oficialismo.