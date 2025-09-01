El Gobierno denunció a “personas ligadas a servicios de inteligencia rusos” por la filtración de los audios de Karina Milei

Lo confirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sugirió que también podría haber “incidencia de Venezuela”.

Patricia Bullrich, Karina Milei, Guillermo Francos y Manuel Adorni. Foto: NA/Presidencia

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló este lunes que el Gobierno denunció a “personas ligadas a servicios de inteligencia rusos” por la filtración de los audios de Karina Milei y sugirió que también podría haber “incidencia de Venezuela”.

La ministra calificó la grabación en Casa Rosada como “algo inédito e increíble” que pone al país en una “situación de indefensión”.

Karina Milei. Foto: NA

En diálogo con el programa “Pan y Circo” de Radio Rivadavia, Bullrich afirmó que se trata de una “impresionante maniobra de inteligencia” y se comprometió a “trabajar a fondo” para esclarecerla.

La funcionaria describió la estrategia de los responsables como una tortura psicológica, al señalar que planean entregar la grabación “en pedacitos, como si fuese una serie”.

En tanto, enmarcó el episodio dentro de una ofensiva mayor contra el Gobierno: “No podemos ser ingenuos, nos quieren mover la economía, hacer subir el precio del dolar, todo es contra el gobierno. Nos tiran piedras en cada acto que vamos, ahora nos tiras audios grabados en la propia casa de gobierno”, apuntó.

Además, Bullrich reveló las estrictas medidas de seguridad que ya se toman en el Ejecutivo para evitar filtraciones, al confirmar que “en las reuniones de gabinete ningún funcionario entra con el teléfono”.

Sobre el cierre, la ministra prometió una dura respuesta del Gobierno ante lo que considera un ataque de “la mafia”: “La verdad no se defiende sola. Vamos a defender la verdad a muerte”, concluyó.

La Justicia ordenó el cese de la difusión de las grabaciones

Tras la filtración de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Gobierno Nacional denunció ante la Justicia Federal una “operación de inteligencia ilegal”, que tendría como fin “desestabilizar al país en plena campaña electoral”.

Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en sus redes sociales, donde indicó que “se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo”.

“No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, cerró Adorni en su mensaje.

Tras el anuncio de la denuncia, el vocero informó que “la Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada”.

“Reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”, cerró en sus redes sociales, donde compartió el fallo.